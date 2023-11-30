«Дочери поняли меня правильно». Назарбаев рассказал о тайной семье с «мисс Казахстан»

Как сообщил портал Orda.kz со ссылкой на книгу мемуаров, в конце 1990-х Назарбаев впервые увидел Асель Исабаеву. Она была одной из «пригожих» девушек, которые встречали президента у трапа самолёта с цветами по время визита в город Талдыкорган на юго-востоке страны.

«Девушка, которая преподнесла мне цветы в аэропорту, была потрясающе красива. Мне надолго запомнилась и потом часто вспоминалась светлолицая красавица с пылающим взглядом и изящной точёной фигурой», — вспоминал политик.

С тех пор её образ не выходил у Назарбаева из головы. В 1999 году он случайно увидел её снова в газете — девушка выиграла Гран-при на конкурсе «Мисс Казахстан». Тогда ей было 19 лет. Он отыскал победительницу, и знакомство переросло в симпатию, а дальше они стали встречаться.

Назарбаев пишет, что в Асель нашёл те качества, которые и искал. А ещё он избавился от тянувшегося годами душевного одиночества. Они заключили брак «по мусульманскому обычаю». И после рождения первого сына от Асель (в 2005 году) президент рассказал обо всём жене. Мальчика назвали Тауман. Позже в 2008 году на свет появился ещё один наследник — Байкен.

В мемуарах говорится, что Сара Назарбаева в ответ на новость о второй семье мужа проявила благородство. «Мои дочери тоже поняли меня правильно», — написал политик в мемуарах.

О том, как восстанавливать отношения после измены, читайте в этом материале.