«Дочери поняли меня правильно». Назарбаев рассказал о тайной семье с «мисс Казахстан»
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев написал книгу воспоминаний «Моя жизнь», в которой рассказал о своей второй семье. Официально до сих пор все знали, что с 1962 года Назарбаев женат на Саре Назарбаевой, с которой растит троих дочерей — Даригу (родилась в 1963 году), Динару (1967) и Алию (1980). Но в конце 1990-х экс-президент встретил 19-летнюю красавицу, с которой построил новые отношения.
кадр из видео / YouTube-канал Елбасының Баспасөз қызметі
Как сообщил портал Orda.kz со ссылкой на книгу мемуаров, в конце 1990-х Назарбаев впервые увидел Асель Исабаеву. Она была одной из «пригожих» девушек, которые встречали президента у трапа самолёта с цветами по время визита в город Талдыкорган на юго-востоке страны.
«Девушка, которая преподнесла мне цветы в аэропорту, была потрясающе красива. Мне надолго запомнилась и потом часто вспоминалась светлолицая красавица с пылающим взглядом и изящной точёной фигурой», — вспоминал политик.
С тех пор её образ не выходил у Назарбаева из головы. В 1999 году он случайно увидел её снова в газете — девушка выиграла Гран-при на конкурсе «Мисс Казахстан». Тогда ей было 19 лет. Он отыскал победительницу, и знакомство переросло в симпатию, а дальше они стали встречаться.
Назарбаев пишет, что в Асель нашёл те качества, которые и искал. А ещё он избавился от тянувшегося годами душевного одиночества. Они заключили брак «по мусульманскому обычаю». И после рождения первого сына от Асель (в 2005 году) президент рассказал обо всём жене. Мальчика назвали Тауман. Позже в 2008 году на свет появился ещё один наследник — Байкен.
В мемуарах говорится, что Сара Назарбаева в ответ на новость о второй семье мужа проявила благородство. «Мои дочери тоже поняли меня правильно», — написал политик в мемуарах.
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