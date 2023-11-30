Долги Блиновской перед налоговой увеличились до 1,5 млрд рублей

Изначально Блиновскую обвиняли в неуплате налогов почти на 920 млн и легализации 43 млн рублей. В конце апреля её задержали, когда она пыталась пересечь границу с Белоруссией на автомобиле.

В октябре Следственный комитет назначил новую налоговую проверку деятельности блогерши за 2022 год. По её итогам сумма задолженности выросла до 1 402 202 042 рублей, узнали журналисты.

На допросе после задержания Блиновская полностью признала вину. При этом пока она вернула в казну всего 55 млн рублей. Это только 3% от новой задолженности. Кроме того, арестованы её активы на 64 млн рублей.