Долго и счастливо. Американка устроила свадьбу с самой собой за $12 000

Сара с детства представляла свою свадьбу во всех красках. Когда она была маленькой девочкой, то, по её же словам, сооружала себе наряд невесты из шторы и пластиковой короны.

В 15 лет Уилкинсон твёрдо решила, что они с мужем будут жить в красивом доме с белоснежным забором и воспитывать дочек-тройняшек. Ну в крайнем случае сыновей-близнецов.

Это могла быть идеальная история любви. Только вот с потенциальными мужьями у Сары как-то с самого начала не заладилось. Единственные длительные отношения у неё начались в 28 лет. Любовь прожила 4 года, но так и не закончилась у алтаря.

Потом Сара тоже не оставляла попыток найти того единственного, кто составит ей компанию на собственной свадьбе мечты. Но в какой-то момент просто устала ждать. Она вспомнила, что все эти годы рядом с ней уже был кое-кто, кто так же обожал красивые свадебные церемонии и не меньше хотел сказать «да» под ликующие крики родственников и друзей, — это она сама.

Женщина разбила копилку, купила кольцо с бриллиантом и сделала сама себе предложение. Потом она устроила девичник для подружек и мальчишник для друзей. А вскоре в присутствии 80 гостей поклялась любить и беречь себя. Пока смерть не разлучит.

В целом не самый плохой вариант, особенно если боишься, что после свадьбы партнёр покажет себя не с лучшей стороны. В жизни ведь бывает всякое: например, ты, успешный комик, женишься на скромной красотке, а потом выясняется, что она до тебя сделала карьеру в вебкаме.