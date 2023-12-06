Долина дала концерт с врачами за кулисами и уехала петь дальше
68-летняя Лариса Долина давно на сцене, настолько, что 5 декабря она отметила 50-летие своей творческой деятельности. В честь этого события в Москве прошёл её концерт. Мероприятие оказалось нестандартным: артистка периодически скрывалась за кулисами, чтобы принимать лекарства. Оказалось, что Долина нехило заболела прямо накануне выступления, но решила не отменять его.
В какой-то момент певица обратилась к зрителям.
«Хочу с вами посоветоваться: скажите честно, вы готовы ждать, пока я буду бегать за кулисы и врач будет заливать в меня лекарства?» — спросила она.
Публика поддержала артистку аплодисментами.
Тем не менее Долина после концерта не отправилась лечиться дома, а улетела на гастроли, отметил Mash.
Ранее швея Аллы Пугачёвой рассказала, на что певице приходилось идти ради выступлений. По её словам, артистка с молодости страдала из-за сильной боли в ноге и перед концертами снимала обувь и босиком ходила по сцене.