Долина дала концерт с врачами за кулисами и уехала петь дальше

В какой-то момент певица обратилась к зрителям.

«Хочу с вами посоветоваться: скажите честно, вы готовы ждать, пока я буду бегать за кулисы и врач будет заливать в меня лекарства?» — спросила она.

Публика поддержала артистку аплодисментами.

Тем не менее Долина после концерта не отправилась лечиться дома, а улетела на гастроли, отметил Mash.

Ранее швея Аллы Пугачёвой рассказала, на что певице приходилось идти ради выступлений. По её словам, артистка с молодости страдала из-за сильной боли в ноге и перед концертами снимала обувь и босиком ходила по сцене.