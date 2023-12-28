Домашний питомец замедлит наступление старости. И вот почему
Стареть мало кто хочет хотя бы потому, что старость ассоциируется с плохой памятью, больными суставами и скачущим давлением. Но на деле закат жизни может проходить и по-другому. Чтобы старость оказалась в радость, стоит завести себе домашнее животное. Это выяснили учёные, которые проанализировали состояние и образ жизни более здоровых 600 людей.
Всем участникам исследования было от 51 до 101 года, за ними наблюдали 13 лет. У тех, кто жил вместе с домашними питомцами, когнитивные функции снижались медленнее. Для их оценки использовался тест, который включал в себя проверку скорости обработки информации, внимания, вербальную, невербальную или рабочую память.
Терапевт Оксана Драпкина объяснила, что этот эффект объясняется несколькими причинами:
- с домашними животными увеличивается физическая активность (тот же выгул собаки), которая улучшает когнитивные функции;
- уход за животными активизирует нейронные связи в мозге;
- кошечки и собаки снижают уровень стресса.
О том, какие новогодние блюда нужно держать подальше от питомца, рассказали в этом материале.