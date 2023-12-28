Домашний питомец замедлит наступление старости. И вот почему

Всем участникам исследования было от 51 до 101 года, за ними наблюдали 13 лет. У тех, кто жил вместе с домашними питомцами, когнитивные функции снижались медленнее. Для их оценки использовался тест, который включал в себя проверку скорости обработки информации, внимания, вербальную, невербальную или рабочую память.

Терапевт Оксана Драпкина объяснила, что этот эффект объясняется несколькими причинами:

с домашними животными увеличивается физическая активность (тот же выгул собаки), которая улучшает когнитивные функции;

уход за животными активизирует нейронные связи в мозге;

кошечки и собаки снижают уровень стресса.

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