Жизнь
05:00, 28 декабря 2023
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Домашний питомец замедлит наступление старости. И вот почему

Стареть мало кто хочет хотя бы потому, что старость ассоциируется с плохой памятью, больными суставами и скачущим давлением. Но на деле закат жизни может проходить и по-другому. Чтобы старость оказалась в радость, стоит завести себе домашнее животное. Это выяснили учёные, которые проанализировали состояние и образ жизни более здоровых 600 людей.

Домашний питомец замедлит наступление старости. И вот почему
© Freepik

Всем участникам исследования было от 51 до 101 года, за ними наблюдали 13 лет. У тех, кто жил вместе с домашними питомцами, когнитивные функции снижались медленнее. Для их оценки использовался тест, который включал в себя проверку скорости обработки информации, внимания, вербальную, невербальную или рабочую память.

Терапевт Оксана Драпкина объяснила, что этот эффект объясняется несколькими причинами:

  • с домашними животными увеличивается физическая активность (тот же выгул собаки), которая улучшает когнитивные функции;
  • уход за животными активизирует нейронные связи в мозге;
  • кошечки и собаки снижают уровень стресса.

О том, какие новогодние блюда нужно держать подальше от питомца, рассказали в этом материале.

Автор:Анна Рожкова
Тег:
#НОВОГОДНИЙ
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