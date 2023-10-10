Донор спермы настругал 170 детей и не планирует останавливаться

Как рассказал Джо, он занимается донорством спермы уже несколько десятилетий. И пусть мужчина ходит в клинику как на работу, на самом деле это его хобби и никакого дохода не приносит. Джо работает за спасибо и счастливые эмоции от мам, которые наконец-то получили долгожданного ребёнка.

Но мужчина не только сдаёт сперму в клиниках, но ещё и занимается естественным и «частично естественным» оплодотворением. Как это работает — не совсем понятно, Джо не вдавался в подробности. Он заявил лишь, что это не самые удобные способы — зачастую паре мешают дети и домашние животные.

В личной жизни самого Джо не так радужно, как хотелось бы — он ещё не встретил ту единственную, которая полюбила бы его и смогла принять бы всех его детей и необычное хобби. Тем более что у мужчины есть собственные дети и он старается общаться со всеми «донорскими».

Заниматься своим хобби Джо планирует и дальше. Он решил, что остановиться его заставит только та женщина, которая сможет свести его с ума.

В Великобритании с детьми вообще какая-то интересная тема — там же в одной из деревень женщина заказала онлайн набор для искусственного зачатия, купила в Сети сперму у донора, преспокойно забеременела и родила ребёнка. Хочешь сделать хорошо — делай сам, известное дело.