Дорого, долго, рискованно. Самые интересные факты о грандиозной Транссибирской магистрали
Транссибирская магистраль , она же Транссиб — грандиозный железнодорожный путь, соединивший Москву и крупные города Сибири и Дальнего Востока. Это самая длинная электрифицированная железная дорога в мире (её протяженность составляет 9288 км) и важнейший транспортный узел в России. Она настолько огромна соединяет 2 континента, 8 часовых поясов, 16 больших рек, и более 100 рек малых и мелких. Рассказываем и другие интересные факты об этом проекте.
© Stable Diffusion
Транссибирская магистраль строилась в 1891-1916 годах и стала последним крупным инфраструктурным проектом Российской империи.
Идеологом строительства магистрали стал Сергей Витте, министр финансов и министр путей сообщения, который предполагал, что она будет нужна для развития мировой торговли, почты и международных обменов в широком смысле.
Проходит по территории 20 субъектов РФ и 5 федеральных округов, пересекая 87 городов и 16 крупных рек.
Начало Транссиба находится на Ярославском вокзале в Москве, а конечная точка располагается на железнодорожном вокзале во Владивостоке, на берегу бухты Золотой Рог.
Транссибирская магистраль пролегла через опасные тектонические участки. Здесь земная кора может смещаться в результате землетрясений, что, конечно, влияет на все постройки — и особенно на тоннели и железнодорожные насыпи.
- На этапе строительства магистраль была разбита на семь частей (Уссурийская, Западно-Сибирская, Средне-Сибирская, Забайкальская, Китайско-Восточная, Кругобайкальская, Амурская железные дороги), которые также могли делиться на участки.
- На закладке Уссурийской дороги, первого восточного участка Сибирской магистрали, присутствовал будущий император Николай II, который торжественно отвез первую тачку земли в местечке Куперова Падь у Владивостока и высыпал ее на полотно дороги.
- Кругобайкальская железная дорога была самым трудным участком, так как строители должны были преодолеть сложный рельеф и взрывать скалы, наводить виадуки и пробивать тоннели.
- Для строительства магистрали власти привлекали различных работников, включая солдат, ссыльных, арестантов и каторжан, чтобы сократить затраты на труд.
- Строить приходилось в жесточайших условиях: бесконечные дожди, вечная мерзлота. Всё это ограничивало рабочий период и усложняло большую часть земляных работ.
- Помимо строительства путей и мостов, строители и инженеры также должны были продумать инфраструктуру магистрали и построить дорожные станции со всем необходимым.
- Власти строили магистраль полностью из государственных средств, чтобы иметь полный контроль над ней. Общие затраты составили около 1,5 млрд золотых рублей. Это порядка $75 млрд в пересчете на современный курс. Сумма сравнима с общим годовым расходом бюджета империи в середине 1890-х годов.
- На местах старались максимально сократить затраты, из-за этого некоторые участки приходили в негодность еще до того, как запустили полноценное движение по магистрали.
- Свой современный облик Транссибирская магистраль получила, только пройдя несколько масштабных реконструкций. Причём каждая реконструкция по вложениям была как ещё один Транссиб. Эти работы заняли десятилетия, а по сути — весь XX век. И продолжаются до сих пор.