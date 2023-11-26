Дорого, долго, рискованно. Самые интересные факты о грандиозной Транссибирской магистрали

Транссибирская магистраль , она же Транссиб — грандиозный железнодорожный путь, соединивший Москву и крупные города Сибири и Дальнего Востока. Это самая длинная электрифицированная железная дорога в мире (её протяженность составляет 9288 км) и важнейший транспортный узел в России. Она настолько огромна соединяет 2 континента, 8 часовых поясов, 16 больших рек, и более 100 рек малых и мелких. Рассказываем и другие интересные факты об этом проекте.