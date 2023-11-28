Доводят до удушья. Список домашних цветов, вызывающих аллергию

Самыми сильными аллергенами среди комнатных растений считаются:

филодендрон;

диффенбахия;

цикламен;

алказия;

толстянка.

Также быть бдительным следует тем, кто выращивает лилии и гиацинты, предупредила специалист в беседе с aif.ru. Их сильный запах подойдёт не каждому организму.

После проявления аллергии на какое-либо растение стоит его убрать или заменить на гипоаллергенный вариант. Например, на вид орхидеи фаленопсис, алоэ, драцену, эрику, мини-пальмы бутия или трахикарпус.