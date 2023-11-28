Доводят до удушья. Список домашних цветов, вызывающих аллергию
Комнатные растения, даже судя по названию, предназначены, чтобы быть дома. Но далеко не все они безобидны, например есть те, что способны вызвать аллергию. Чаще всего она бывает на герань и папоротники, рассказала ландшафтный дизайнер Ольга Воронова. Аллергены в листьях первой способны вызвать головную боль и высыпания, иногда — удушье. А споры папоротников (которые, кстати, разлетаются по всему дому) могут привести к проблемам с дыханием, например к сильному кашлю. Какие ещё домашние растения в списке аллергенов?
Самыми сильными аллергенами среди комнатных растений считаются:
- филодендрон;
- диффенбахия;
- цикламен;
- алказия;
- толстянка.
Также быть бдительным следует тем, кто выращивает лилии и гиацинты, предупредила специалист в беседе с aif.ru. Их сильный запах подойдёт не каждому организму.
После проявления аллергии на какое-либо растение стоит его убрать или заменить на гипоаллергенный вариант. Например, на вид орхидеи фаленопсис, алоэ, драцену, эрику, мини-пальмы бутия или трахикарпус.