Дуэйн «Скала» Джонсон попросил музей затемнить слишком белую статую себя. Недожарили?
Голливудский актёр и рестлер Дуэйн «Скала» Джонсон пожаловался фанатам, что его не очень порадовала его восковая копия, которую на днях установили во французском музее Гревен. Её нельзя назвать сильно удачной, но больше всего артиста возмутил цвет кожи. Ту сделали такой белой, словно у Скалы в роду были члены британской королевской семьи, а не самоанцы и афроамериканцы. Поэтому актёр попросил подкорректировать статую.
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На светлую кожу восковой копии Джонсона обратил внимание не только оригинал, но и пользователи соцсетей. Они сравнивали скульптуру Скалы с мистером Пропером, рэпером Pitbull и порноактёром Джонни Синсом.
А комик Джеймс Джефферсон припомнил темнокожую Русалочку из новой экранизации «Диснея» и заподозрил, что слишком светлая статуя Скалы — это своеобразный ответ и месть французов.
В итоге актёр решил связаться с парижским музеем и попросить его подправить восковую копию и в первую очередь изменить цвет кожи на более тёмный. «А когда я буду в Париже в следующий раз, я загляну туда и выпью с самим собой», — пошутил он.
Таких проблем бы не возникло у британского актёра сэра Майкла Кейна, но ему за десятилетия карьеры так и не сделали восковую фигуру. Впрочем, теперь она актёру и ни к чему — он решил уйти на пенсию в 90 лет. Звезда рассудила, что уже добилась максимального успеха, а дальше — только вниз.