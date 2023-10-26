Дуэйн «Скала» Джонсон попросил музей затемнить слишком белую статую себя. Недожарили?

На светлую кожу восковой копии Джонсона обратил внимание не только оригинал, но и пользователи соцсетей. Они сравнивали скульптуру Скалы с мистером Пропером, рэпером Pitbull и порноактёром Джонни Синсом.

А комик Джеймс Джефферсон припомнил темнокожую Русалочку из новой экранизации «Диснея» и заподозрил, что слишком светлая статуя Скалы — это своеобразный ответ и месть французов.

В итоге актёр решил связаться с парижским музеем и попросить его подправить восковую копию и в первую очередь изменить цвет кожи на более тёмный. «А когда я буду в Париже в следующий раз, я загляну туда и выпью с самим собой», — пошутил он.

Таких проблем бы не возникло у британского актёра сэра Майкла Кейна, но ему за десятилетия карьеры так и не сделали восковую фигуру. Впрочем, теперь она актёру и ни к чему — он решил уйти на пенсию в 90 лет. Звезда рассудила, что уже добилась максимального успеха, а дальше — только вниз.