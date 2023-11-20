Думаете блюда из гороха можно абсолютно всем? Это большая ошибка
Блюда из гороха или с его добавлением — доступная и популярная среди россиян пища. По содержанию белка она легко может конкурировать с мясом, а витамины в составе гороха укрепят нервы и нормализуют обмен веществ. В то же время некоторым людям употребление этого продукта лучше ограничить. Всё о пользе и вреде гороха рассказала врач-аллерголог-иммунолог, врач-педиатр Елена Парецкая.
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Какой бывает горох
По словам специалиста, горох едят ещё со времён каменного века. Его легко выращивать, удобно хранить, а в пищу можно употреблять почти в любом виде. В зависимости от сорта выделяют:
- сахарный (едят в свежем виде);
- лопаточный (их срывают незрелыми и добавляют в супы);
- лущильный горох (используют для консервации и в заморозке).
Чем полезен горох
Парецкая отметила, что большое количество белка и углеводов делают горох отличным питательным продуктом. То есть блюда с горохом хорошо насытят, дадут энергию, но не спровоцируют скачок сахара.
В горохе достаточно витамина А и бета-каротина , которые полезны для кожи, ногтей и волос. Также эти элементы отлично влияют на зрение и гормональный фон. Витамин С в составе горошка поможет укрепить сосуды, повысить иммунитет и защитить нервную систему. Витамины группы В замедлят процессы старения и нормализуют обмен веществ.
Кому нельзя горох
Несмотря на массу плюсов врач не советовала употреблять горох следующим категория людей:
- пожилым людям;
- тем, кто страдает от нефритов и болезней ЖКТ (холецистит, язва);
- больным тромбофлебитом.
Эксперт также уточнила, что горох приводит к вздутию, так что его лучше ограничивать при беременности, синдроме раздраженной кишки и геморрое.
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