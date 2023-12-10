Душа требует праздника? Что 10 декабря можно отметить с семьёй или друзьями

В мире 10 декабря обычно празднуют:

День прав человека;

День прав животных;

день футбола (только он неофициальный, но от этого не менее традиционный);

день рождения учёного Альфреда Нобеля (именно 10 декабря и присуждают Нобелевскую премию).

В России в этот день вспоминают святого Романа Чудотворца. Работать 10 декабря издревле было нельзя, мужчины ничего не строили и не ремонтировали, а женщины не шили и не вязали. На рыбалку тоже не было смысла ходить — в народе точно знали, что улова не будет. Зато куда сходить стоит — так это в церковь. Женщины обычно посещали храм, чтобы попросить счастья и здоровья для сына, мужа или внука.

Ещё православные россияне в этот день отмечают Знамение Пресвятой Богородицы. В этот день было принято просить у Богородицы спасения и защиты от недугов, войн и бедствий.

Приходятся на 10 декабря и именины. Праздновать могут:

Всеволод;

Роман;

Яков;

Николай;

Гавриил;

Андрей;

Василий;

Борис;

Фёдор;

Алексей;

Сергей;

Иван;

Дмитрий;

Владимир.

На любом праздничном столе обычно полно различных вкусностей и деликатесов, так что можно легко переесть, а потом сожалеть обо всём. Как сдержаться и не умять весь ужин вместе со скатертью, рассказала вот тут нутрициолог.