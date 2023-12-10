Жизнь
02:00, 10 декабря 2023
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Душа требует праздника? Что 10 декабря можно отметить с семьёй или друзьями

Иными словами, поводов — хоть отбавляй. В этот день можно и собрать друзей, чтобы повеселиться, и провести тихий и спокойный вечер в кругу семьи — всё зависит от праздника и настроения. Можно даже устроить вечеринку только для себя любимого, если хочется выдохнуть и перезагрузиться перед рабочей неделей. Главное — не перестараться.

Душа требует праздника? Что 10 декабря можно отметить с семьёй или друзьями
© Elisabeth Arnold / Unsplash

В мире 10 декабря обычно празднуют:

  • День прав человека;
  • День прав животных;
  • день футбола (только он неофициальный, но от этого не менее традиционный);
  • день рождения учёного Альфреда Нобеля (именно 10 декабря и присуждают Нобелевскую премию).

В России в этот день вспоминают святого Романа Чудотворца. Работать 10 декабря издревле было нельзя, мужчины ничего не строили и не ремонтировали, а женщины не шили и не вязали. На рыбалку тоже не было смысла ходить — в народе точно знали, что улова не будет. Зато куда сходить стоит — так это в церковь. Женщины обычно посещали храм, чтобы попросить счастья и здоровья для сына, мужа или внука.

Ещё православные россияне в этот день отмечают Знамение Пресвятой Богородицы. В этот день было принято просить у Богородицы спасения и защиты от недугов, войн и бедствий.

Приходятся на 10 декабря и именины. Праздновать могут:

  • Всеволод;
  • Роман;
  • Яков;
  • Николай;
  • Гавриил;
  • Андрей;
  • Василий;
  • Борис;
  • Фёдор;
  • Алексей;
  • Сергей;
  • Иван;
  • Дмитрий;
  • Владимир.

На любом праздничном столе обычно полно различных вкусностей и деликатесов, так что можно легко переесть, а потом сожалеть обо всём. Как сдержаться и не умять весь ужин вместе со скатертью, рассказала вот тут нутрициолог.

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