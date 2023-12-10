Душа требует праздника? Что 10 декабря можно отметить с семьёй или друзьями
Иными словами, поводов — хоть отбавляй. В этот день можно и собрать друзей, чтобы повеселиться, и провести тихий и спокойный вечер в кругу семьи — всё зависит от праздника и настроения. Можно даже устроить вечеринку только для себя любимого, если хочется выдохнуть и перезагрузиться перед рабочей неделей. Главное — не перестараться.
В мире 10 декабря обычно празднуют:
- День прав человека;
- День прав животных;
- день футбола (только он неофициальный, но от этого не менее традиционный);
- день рождения учёного Альфреда Нобеля (именно 10 декабря и присуждают Нобелевскую премию).
В России в этот день вспоминают святого Романа Чудотворца. Работать 10 декабря издревле было нельзя, мужчины ничего не строили и не ремонтировали, а женщины не шили и не вязали. На рыбалку тоже не было смысла ходить — в народе точно знали, что улова не будет. Зато куда сходить стоит — так это в церковь. Женщины обычно посещали храм, чтобы попросить счастья и здоровья для сына, мужа или внука.
Ещё православные россияне в этот день отмечают Знамение Пресвятой Богородицы. В этот день было принято просить у Богородицы спасения и защиты от недугов, войн и бедствий.
Приходятся на 10 декабря и именины. Праздновать могут:
- Всеволод;
- Роман;
- Яков;
- Николай;
- Гавриил;
- Андрей;
- Василий;
- Борис;
- Фёдор;
- Алексей;
- Сергей;
- Иван;
- Дмитрий;
- Владимир.
На любом праздничном столе обычно полно различных вкусностей и деликатесов, так что можно легко переесть, а потом сожалеть обо всём. Как сдержаться и не умять весь ужин вместе со скатертью, рассказала вот тут нутрициолог.