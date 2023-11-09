Семейная пара погибла в пятизвёздочном отеле Египта после обработки номера от клопов

Как сообщила газета The Independent, история произошла ещё в 2018 году, но обстоятельства смерти туристов прояснились только сейчас. В том году 69-летний Джон Купер и его 63-супруга Сьюзен отдыхали вместе с дочерью и тремя внуками в пятизвёздочном отеле Steigenberger Aqua Magic в Хургаде.

Получилось так, что немецкий турист, который жил в соседнем с супругами номере, пожаловался на постельных клопов. Мужчину переселили, а этот номер обработали инсектицидом «Лямбда-С».

Следующей ночью в комнате Куперов осталась ночевать их 12-летняя внучка. Девочке ночью стало плохо, и дедушка отвёл её в номер в матери. Наутро пожилые британцы не спустились на завтрак. Дочь пошла их проведать и нашла в тяжёлом состоянии. Врачи, которые приехали в отель на помощь, спасти их уже не смогли.

Интересно, что слушания по делу ещё идут и отель Steigenberger Aqua Magic спокойно продолжает работу.

Другая страшная трагедия произошла с парой туристов в национальном парке Банф в Канаде. Во время прогулки их разодрал медведь гризли.