Россиянки вломились к пенсионерке ради пары инструментов и полиса

Напавшие украли бензопилу Husqvarna, электродрель Sparky, мобильный телефон Texet, паспорт и медицинский полис хозяйки квартиры. Общий ущерб от действий вредительниц — 4800 рублей. Их, кстати, быстро задержали, а всё награбленное нашли.

Оказалось, что 32-летняя грабительница шла на дело далеко не впервые. Её судили уже 10 раз, 8 из них — за кражу, остальное — за незаконное хранение оружия и неправомерный доступ к компьютерной информации. У её напарницы лишь один эпизод — в 20 лет привлекалась за наркотики в крупном размере.

Теперь на обеих завели уголовное дело о разбое с незаконным проникновением в жилище. Им грозит до 12 лет колонии.

Другая нестандартная кража выпала на долю жительницы Екатеринбургской области. С её зоофермы прямо перед Новым годом увели северного оленя.