Двухлетний россиянин умер после прогулки на улице

По информации 78.ru, ребёнок сильно плакал на улице, а потом, как думала бабушка, — уснул. Телеграм-канал 112 сообщил, что мальчик внезапно начал задыхаться, хрипеть, из носа пошла кровь.

Дома мать заметила, что малыш не дышит. Вызвали скорую. Но медикам оставалось лишь шокировать родственников — мальчик умер.

Причина, по предварительным данным, — острая аллергическая реакция на отрицательную температуру воздуха. Известно, что летом у ребёнка была сильная аллергия на укусы комаров.

По мнению врача-иммунолога, аллерголога высшей категории Оксаны Шабалиной, у малыша могла быть аллергическая реакция на продукты, а холодовая лишь всё усугубила.

Подробнее об аллергии на холод можно прочитать в этом материале.