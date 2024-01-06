Жизнь
13:20, 06 января 2024
1 мин.

Двухлетний россиянин умер после прогулки на улице

Прогулки на свежем воздухе полезны для людей всех возрастов, поэтому заботящиеся о здоровье стараются почаще выходить на улицу и зимой. Но январская вылазка в мороз оказалась последней для двухлетнего малыша из Людейного Поля Ленинградской области. Бабушка с дедушкой прошлись с ребёнком, а в итоге ему стало плохо. Точная причина смерти пока не известна, есть лишь предварительная.

Двухлетний россиянин умер после прогулки на улице
© Freepik/Oleksandr Ryzhkov

По информации 78.ru, ребёнок сильно плакал на улице, а потом, как думала бабушка, — уснул. Телеграм-канал 112 сообщил, что мальчик внезапно начал задыхаться, хрипеть, из носа пошла кровь.

Дома мать заметила, что малыш не дышит. Вызвали скорую. Но медикам оставалось лишь шокировать родственников — мальчик умер.

Причина, по предварительным данным, — острая аллергическая реакция на отрицательную температуру воздуха. Известно, что летом у ребёнка была сильная аллергия на укусы комаров.

По мнению врача-иммунолога, аллерголога высшей категории Оксаны Шабалиной, у малыша могла быть аллергическая реакция на продукты, а холодовая лишь всё усугубила.

Подробнее об аллергии на холод можно прочитать в этом материале.

Автор:Кира Полякова
Редакция
RSS

infoforme.ru, 2024 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.