Двухлетний россиянин умер после прогулки на улице
Прогулки на свежем воздухе полезны для людей всех возрастов, поэтому заботящиеся о здоровье стараются почаще выходить на улицу и зимой. Но январская вылазка в мороз оказалась последней для двухлетнего малыша из Людейного Поля Ленинградской области. Бабушка с дедушкой прошлись с ребёнком, а в итоге ему стало плохо. Точная причина смерти пока не известна, есть лишь предварительная.
По информации 78.ru, ребёнок сильно плакал на улице, а потом, как думала бабушка, — уснул. Телеграм-канал 112 сообщил, что мальчик внезапно начал задыхаться, хрипеть, из носа пошла кровь.
Дома мать заметила, что малыш не дышит. Вызвали скорую. Но медикам оставалось лишь шокировать родственников — мальчик умер.
Причина, по предварительным данным, — острая аллергическая реакция на отрицательную температуру воздуха. Известно, что летом у ребёнка была сильная аллергия на укусы комаров.
По мнению врача-иммунолога, аллерголога высшей категории Оксаны Шабалиной, у малыша могла быть аллергическая реакция на продукты, а холодовая лишь всё усугубила.
Подробнее об аллергии на холод можно прочитать в этом материале.