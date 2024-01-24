Джигурда и Анисина устроили пижамную вечеринку на день рождения дочери

Джигурда и Анисина закатили для Эвы-Влады домашнюю пижамную вечеринку. На видео предстало всё семейство, включая 15-летнего сына звёздной пары Мика-Анжеля.

Анисина с дочерью были одеты в похожие красные клетчатые пижамы. Все члены семьи, кроме спортсменки, были в узких тёмных очках.

«С днюхой тебя, моя любимая богиня», — написал Джигурда под видео, на котором Эва-Влада задувает свечи на торте.

На фоне скандала с видео с участием Джигурды и Волочковой Анисина выложила видео, на котором она танцует с мужем. Спортсменка написала, что их любовь и доверие только укрепляются со временем.