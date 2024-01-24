Опубликовано 24 января 2024, 12:40
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Джигурда и Анисина устроили пижамную вечеринку на день рождения дочери
Скандал со слитым видео и последовавший за этим разрыв многолетний дружбы с балериной Анастасией Волочковой, похоже, не сильно испортили настроение актёру Никите Джигурде. Артист поделился кадрами домашней вечеринки, которую они с супругой, олимпийской чемпионкой Мариной Анисиной устроили по случаю 14-летия их общей дочери Эвы-Влады. На нём Джигурда выглядит волне весёлым и довольным жизнью.
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Джигурда и Анисина закатили для Эвы-Влады домашнюю пижамную вечеринку. На видео предстало всё семейство, включая 15-летнего сына звёздной пары Мика-Анжеля.
Анисина с дочерью были одеты в похожие красные клетчатые пижамы. Все члены семьи, кроме спортсменки, были в узких тёмных очках.
«С днюхой тебя, моя любимая богиня», — написал Джигурда под видео, на котором Эва-Влада задувает свечи на торте.
На фоне скандала с видео с участием Джигурды и Волочковой Анисина выложила видео, на котором она танцует с мужем. Спортсменка написала, что их любовь и доверие только укрепляются со временем.