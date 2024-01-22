Жизнь
Опубликовано 22 января 2024, 19:20
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Джигурда назвал виновного в сливе его компрометирующего видео с Волочковой

Актёр и шоумен Никита Джигурда дал пресс-конференцию и рассказал, кто слил скандальное видео его похотливого танца с Анастасией Волочковой. Изначально балерина обвинила в сливе самого Джигурду и наговорила ему много обидных слов. Но потом протрезвела разобралась в ситуации и сообщила, что видео дал журналистам её знакомый. Имя до сих пор не называлось, и вот Джигурда раскрыл тайну. По его мнению, это сделал его водитель — Евгений Ильин.
Джигурда назвал виновного в сливе его компрометирующего видео с Волочковой
© телеграм-канал «Джигурда Яромир Велес»

Джигурда заявил, что написал заявление на Ильина, и даже зачитал его текст на пресс-конференции. Из него следует, что шоумен просит возбудить уголовное дело на своего водителя по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни, передала НСН.

Также актёр захотел, чтобы за распространение его видео с Волочковой ответили главреда издания Starhit Анастасия Ананьина и телеграм-канал «НеМалахов» — по той же статье, что и Ильин.

«Они выпустили материал, а потом звонят», — посетовал Джигурда.

Ранее адвокат Волочковой Рома Попов сообщил, что виновник скандала сейчас живёт в Прибалтике. Но балерина всё равно собирается привлечь его за нарушение неприкосновенности частной жизни.

Видео уже принесло проблемы балерине. Ранее общественники из числа ветеранов боевых действий потребовали запретить её концерт в Санкт-Петербурге.

Автор:Сергей Свешников
Редакция
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