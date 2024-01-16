12:00, 16 января 2024
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Джигурда не виноват. Волочкова нашла, кто слил её похабное видео в Сеть
Анастасия Волочкова выяснила, кто виноват в скандале, который едва не привёл к отмене её шоу. Как выяснилось, балерина зря наехала на своего давнего друга Никиту Джигурду. Пикантные кадры их домашней «голой вечеринки» в интернет выложил не он, а другой её знакомый. Экс-прима Большого театра настроена решительно — она собралась писать заявление в полицию.
Автор видео, на котором Никита Джигурда стягивает с балерины штаны, не спросил разрешения, прежде чем опубликовать его, заявил адвокат Волочковой Роман Попов.
Виновник скандала сейчас живёт в Прибалтике. Но балерина всё равно собирается привлечь его за нарушение неприкосновенности частной жизни, сказал юрист телеграм-каналу Shot.
Похоже, дружба Волочковой и Джигурды всё-таки не разрушена. Но поверят ли общественники, которые уже потребовали запретить концерт Волочковой в Москве, в порядочность балерины — большой вопрос.