Джигурда не виноват. Волочкова нашла, кто слил её похабное видео в Сеть

Автор видео, на котором Никита Джигурда стягивает с балерины штаны, не спросил разрешения, прежде чем опубликовать его, заявил адвокат Волочковой Роман Попов.

Виновник скандала сейчас живёт в Прибалтике. Но балерина всё равно собирается привлечь его за нарушение неприкосновенности частной жизни, сказал юрист телеграм-каналу Shot.

Похоже, дружба Волочковой и Джигурды всё-таки не разрушена. Но поверят ли общественники, которые уже потребовали запретить концерт Волочковой в Москве, в порядочность балерины — большой вопрос.