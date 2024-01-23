Джигурда разорвал дружбу с Волочковой после скандала со слитым видео

Всё из-за того, что Волочкова сначала решила, что это Джигурда выложил пикантный ролик в интернет. Балерина в порыве гнева успела обложить лучшего друга нецензурной бранью.

Потом, когда выяснилось, что Джигурда ни при чём, танцовщица попыталась дать заднюю и помириться. Да только её друг оказался слишком принципиальным.

Он припомнил Волочковой, как не раз вступался за неё, когда все отворачивались. Поведение балерины стало для него ударом ниже пояса, признался Джигурда. И заявил, что не ждёт от неё извинений.

«Расставлены точки над i», — сказал он «Пятому каналу».

Ранее Джигурда рассказал, кто всё-таки слил то самое видео. Он уже попросил возбудить дело о нарушении неприкосновенности частной жизни.