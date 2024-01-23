Опубликовано 23 января 2024, 18:00
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Джигурда разорвал дружбу с Волочковой после скандала со слитым видео
Новый год начался для балерины Анастасии Волочковой с не самых приятных переживаний. И без того не идеальную репутацию экс-примы Большого театра подпортило слитое в Сеть видео домашней вечеринки, на которой артистка исполнила слишком горячий танец с Никитой Джигурдой. Теперь из-за этого скандала Волочкова рискует остаться без хорошего друга. Джигурда заявил, что очень обижен на балерину, с которой дружил 20 лет.
Всё из-за того, что Волочкова сначала решила, что это Джигурда выложил пикантный ролик в интернет. Балерина в порыве гнева успела обложить лучшего друга нецензурной бранью.
Потом, когда выяснилось, что Джигурда ни при чём, танцовщица попыталась дать заднюю и помириться. Да только её друг оказался слишком принципиальным.
Он припомнил Волочковой, как не раз вступался за неё, когда все отворачивались. Поведение балерины стало для него ударом ниже пояса, признался Джигурда. И заявил, что не ждёт от неё извинений.
«Расставлены точки над i», — сказал он «Пятому каналу».
Ранее Джигурда рассказал, кто всё-таки слил то самое видео. Он уже попросил возбудить дело о нарушении неприкосновенности частной жизни.