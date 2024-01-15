Жизнь
14:00, 15 января 2024
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Джигурда устроил Волочковой «голую вечеринку». Балерина заявила, что их дружбе конец

Балерина Анастасия Волочкова много лет дружила с актёром Никитой Джигурдой. Всё изменил недавний вечер, проведённый вместе на Мальдивах. Волочкова навеселе позволила Джигурде лишнего, а он решил показать, как это было, всем желающим и выложил видео процесса в Сеть. По словам балерины, это ничтожный поступок, дружба закончена и это бесповоротно.

Джигурда устроил Волочковой «голую вечеринку». Балерина заявила, что их дружбе конец
© Телеграм-канал Анастасия Волочкова/volochkova_anastasiya

На видео, которое осудили и сама балерина, и множество интернет-пользователей, она — в бюстгальтере и штанах, танцует с Джигурдой под песню Любови Успенской «Гитара». Вначале всё тихо-мирно, но в какой-то момент актёр сел на колени, сдёрнул с балерины штаны и приблизился лицом к низу её живота. После этого Джигурда повернулся к камере и показал рукой «класс», Волочкова улыбалась. Встав после этого, Джигурда схватил её за грудь.

Многим подписчикам кадры с такой «вечеринки» не понравились. Фолловеры написали, что они в шоке, часть посочувствовала дочери Волочковой, а часть призвала принять меры.

Дико недовольной в итоге оказалась и сама балерина. Она опубликовала в соцсетях длинное послание к Джигурде. Волочкова написала, что он всегда был желанным гостем в её доме, но поступил как «днище» и она больше не считает его своим другом, не может назвать мужчиной и вообще больше знать не хочет.

«Мне за тебя стыдно, бедолага… За себя — нет. Потому что в свободное от балетного зала и сцены время я в своём доме, как и на отдыхе, могу делать всё, что я хочу», — написала она.

Впрочем, Волочковой к хейту подписчиков не привыкать. Недавно она рассказала о том, что гневные комментарии ей пишут постоянно.

Автор:Кира Полякова
Редакция
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