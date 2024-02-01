Опубликовано 01 февраля 2024, 18:00
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Ефремов собрался на свободу через пару месяцев
Актёр Михаил Ефремов отсидел почти половину срока, который отбывает за пьяное ДТП с погибшим, и теперь собирается выйти условно-досрочно. Артист уже в марте сможет подать соответствующую заявку. Если её одобрят, 60-летний артист окажется на свободе. Друг Ефремова Иван Охлобыстин заявил, что тот уже никогда не будет таким, каким его привык видеть зритель.
По словам звезды «Интернов», за время в колонии Ефремов очень многое переосмыслил. Он уже вряд ли будет играть комедийные роли, потому что серьёзно изменился, отметил Охлобыстин.
«Конечно, человека не воскресишь, но хороший театральный режиссёр и актёр лишним не бывает. Будем молиться», — сказал друг Ефремова телеграм-каналу Shot.
Смертельное ДТП с участием актёра произошло 8 июня 2020 года. Ефремов был за рулём пьяным, и по его вине погиб человек. Ранее стало известно, что за время, проведённое в колонии, актёр разбогател на 80 млн рублей.