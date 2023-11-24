Ефремов в тюрьме скоро останется без зубов. Охлобыстин рассказал о его состоянии

«Он старается… Но он больной насквозь. Его нужно оттуда забирать... У него зубы вот-вот окончательно выпадут, там меловая вода…» — рассказал Охлобыстин про Ефремова «Аргументам и фактам».

Актёр добавил, что рассчитывает на условно-досрочное освобождение своего коллеги. По его словам, Ефремов уже сильно изменился в тюрьме: вся «мажористость и вседозволенность» улетучилась, и в нём «осталось только человеческое».

Раннее супруга Михаила Ефремова Софья Кругликова говорила, что мужа могут освободить по УДО весной 2024 года. Его выход, возможно, поможет и бывшей жене — экс-актрисе Ксении Качалиной. С тех пор как Ефремов попал в тюрьму, она живёт в нищете и шарится по помойкам. До этого актёр её содержал.