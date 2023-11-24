Жизнь
23:20, 24 ноября 2023
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Ефремов в тюрьме скоро останется без зубов. Охлобыстин рассказал о его состоянии

Актёр Иван Охлобыстин рассказал, что происходит в тюрьме с его коллегой по цеху Михаилом Ефремовым, который отбывает срок за смертельное ДТП. По словам звезды «Интернов», Ефремов уже «больной насквозь» и его пора срочно освобождать. Артист по какой-то причине теряет зубы и скоро останется совсем без них. Также Охлобыстин считает, что осуждённый всё осознал за 3 года отсидки.

Ефремов в тюрьме скоро останется без зубов. Охлобыстин рассказал о его состоянии
© vk.com/moscowcourt

«Он старается… Но он больной насквозь. Его нужно оттуда забирать... У него зубы вот-вот окончательно выпадут, там меловая вода…» — рассказал Охлобыстин про Ефремова «Аргументам и фактам».

Актёр добавил, что рассчитывает на условно-досрочное освобождение своего коллеги. По его словам, Ефремов уже сильно изменился в тюрьме: вся «мажористость и вседозволенность» улетучилась, и в нём «осталось только человеческое».

Раннее супруга Михаила Ефремова Софья Кругликова говорила, что мужа могут освободить по УДО весной 2024 года. Его выход, возможно, поможет и бывшей жене — экс-актрисе Ксении Качалиной. С тех пор как Ефремов попал в тюрьму, она живёт в нищете и шарится по помойкам. До этого актёр её содержал.

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