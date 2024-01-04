Екатерина Андреева раскрыла 5 секретов своей молодости

Первое правило Андреевой — зимой менять средство ухода за кожей, чтобы она не привыкала к одному продукту.

Не забывает телеведущая и про спорт. Своим подписчикам она посоветовала много и быстро ходить.

Андреева не жалует алкоголь, предпочитая пить простую воду и гречишный чай.

Ещё один секрет молодости Андреевой — крепкий и здоровый сон. Из него вытекает 5-й пункт — звезда старается спать в полной темноте при температуре 20 градусов.

Ранее ведущая и актриса Алла Довлатова рассказала, как ей удалось похудеть на сале.