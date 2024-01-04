Екатерина Андреева раскрыла 5 секретов своей молодости
Лицо программы «Время» Екатерина Андреева в свои то ли 58 лет, то ли 62 года по внешней привлекательности и свежему виду не уступает более молодым коллегам по цеху. Телеведущая не скрывает, что цветущим видом обязана не только природе. Андреева много вкладывает в свою внешность. В своих соцсетях ведущая поделилась 5 секретами своей «вечной молодости». Записываем, девочки.
Первое правило Андреевой — зимой менять средство ухода за кожей, чтобы она не привыкала к одному продукту.
Не забывает телеведущая и про спорт. Своим подписчикам она посоветовала много и быстро ходить.
Андреева не жалует алкоголь, предпочитая пить простую воду и гречишный чай.
Ещё один секрет молодости Андреевой — крепкий и здоровый сон. Из него вытекает 5-й пункт — звезда старается спать в полной темноте при температуре 20 градусов.
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