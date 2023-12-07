Екатеринин день 7 декабря: приметы. Загадываем вторую половинку и прогнозируем зиму
В календаре православных христиан 7 декабря — это День великомученицы Екатерины Александрийской, или Екатеринин день. Эта святая считается покровительницей любви и брака. Обычно в этот день девушки просили себе хорошего жениха, а юноши — добрую жену. А ещё по погоде в Екатеринин день определяли, какой будет вся предстоящая зима. Вот какие приметы связаны с Екатерининым днём.
Считается, что если 7 декабря за окном ясно, значит, зима будет морозной и с метелями. Оттепель в этот день тоже означала, что в середине декабря надо ждать холодов.
В ночь на 7 декабря наши предки смотрели на луну. Если вокруг неё были светящиеся круги — жди морозов. А если звёзды были маленькие, на следующий день точно будет снег, верили люди.
Кстати, в Екатеринин день было принято не только просить себе удачного брака, но и молиться о пополнении в семье. Считалось, что, если искренне попросить святую, после праздника можно забеременеть.