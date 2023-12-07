Екатеринин день 7 декабря: приметы. Загадываем вторую половинку и прогнозируем зиму

Считается, что если 7 декабря за окном ясно, значит, зима будет морозной и с метелями. Оттепель в этот день тоже означала, что в середине декабря надо ждать холодов.

В ночь на 7 декабря наши предки смотрели на луну. Если вокруг неё были светящиеся круги — жди морозов. А если звёзды были маленькие, на следующий день точно будет снег, верили люди.

Кстати, в Екатеринин день было принято не только просить себе удачного брака, но и молиться о пополнении в семье. Считалось, что, если искренне попросить святую, после праздника можно забеременеть.