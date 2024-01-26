Экокожу нельзя носить детям! В Роскачестве раскрыли правду о модном материале

Что значит «эко»

В Роскачестве отметили, что «эко» не значит «экологичный». Всё потому, что создают такие изделия не из экологически чистых материалов. Чаще всего это полиэстер и полиуретан , то есть синтетика с безопасными химическими показателями.

«Эко», скорее, про экономичность. Экокожа — это искусственный материал, которым заменяют натуральную кожу. При этом по своим свойствам они сильно отличаются.

Безопасен ли материал для детей

Изделия из искусственных материалов не подходят детям, так как в них тело не дышит. В таких вещах малышам будет дискомфортно, будет парниковый эффект и потливость. Это может привести к повышенной утомляемости и спровоцировать другие заболевания.

Интересные факты об экокоже

Раньше кожзам от натуральной кожи можно было отличить с помощью теста на огонь. Сейчас даже экокожа гореть не будет , так что проверить этим способом не получится;

, так что проверить этим способом не получится; По законодательству такого материала, как «экокожа», нет . Это маркетинговый ход для продвижения всё того же искусственного материала, но под видом экологичного.

. Это маркетинговый ход для продвижения всё того же искусственного материала, но под видом экологичного. Изделия из экокожи прочные и долго сохраняют внешний вид .

. Вещи из экокожи не пропускают воздух и пар . Носить такую одежду целый день не стоит, комфортнее всего в таких нарядах будет осенью или весной. В эти сезоны на улице не морозно, но и не жарко.

. Носить такую одежду целый день не стоит, комфортнее всего в таких нарядах будет осенью или весной. В эти сезоны на улице не морозно, но и не жарко. Изделия из экокожи не стоит надевать на «голое» тело .

. Не стоит покупать вещи из экокожи, которые производители не советуют стирать. Это негигиенично — вы будете потеть и ходить в грязном.

Так что выбор за вами — покупать вещи из натуральных материалов или более бюджетные. На стиль это вряд ли повлияет. А вот правильно подобранное цветовое решение — точно. О том, какие цвета сейчас в моде, рассказали тут.