Жизнь
Опубликовано 26 января 2024, 16:00
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Экокожу нельзя носить детям! В Роскачестве раскрыли правду о модном материале

В последнее время экокожа стала очень популярна. Часто она дешевле, чем натуральная кожа. Многие считают, что это безопасная замена натуральным изделиям, которая помогает сохранять природу и безопасна для человека. Но есть и те, кто говорит, что приставка «эко» — это про экономичность и невысокие затраты производителей. Всю правду об экокоже рассказали в Роскачестве.
Экокожу нельзя носить детям! В Роскачестве раскрыли правду о модном материале
© Freepik

Что значит «эко»

В Роскачестве отметили, что «эко» не значит «экологичный». Всё потому, что создают такие изделия не из экологически чистых материалов. Чаще всего это полиэстер и полиуретан , то есть синтетика с безопасными химическими показателями.

«Эко», скорее, про экономичность. Экокожа — это искусственный материал, которым заменяют натуральную кожу. При этом по своим свойствам они сильно отличаются.

Безопасен ли материал для детей

Изделия из искусственных материалов не подходят детям, так как в них тело не дышит. В таких вещах малышам будет дискомфортно, будет парниковый эффект и потливость. Это может привести к повышенной утомляемости и спровоцировать другие заболевания.

Интересные факты об экокоже

  • Раньше кожзам от натуральной кожи можно было отличить с помощью теста на огонь. Сейчас даже экокожа гореть не будет , так что проверить этим способом не получится;
  • По законодательству такого материала, как «экокожа», нет. Это маркетинговый ход для продвижения всё того же искусственного материала, но под видом экологичного.
  • Изделия из экокожи прочные и долго сохраняют внешний вид.
  • Вещи из экокожи не пропускают воздух и пар. Носить такую одежду целый день не стоит, комфортнее всего в таких нарядах будет осенью или весной. В эти сезоны на улице не морозно, но и не жарко.
  • Изделия из экокожи не стоит надевать на «голое» тело .
  • Не стоит покупать вещи из экокожи, которые производители не советуют стирать. Это негигиенично — вы будете потеть и ходить в грязном.

Так что выбор за вами — покупать вещи из натуральных материалов или более бюджетные. На стиль это вряд ли повлияет. А вот правильно подобранное цветовое решение — точно. О том, какие цвета сейчас в моде, рассказали тут.

Автор:Анна Рожкова
Редакция
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