Жизнь
12:00, 16 ноября 2023
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Экс-участника группы «Би-2» нашли мёртвым на съёмной квартире в Москве

В Москве умер бывший ударник группы «Би-2» Николай Плявин. Как сообщил ТАСС, смерть, по предварительным данным, не была связана с криминалом. Тело музыканта изучают судмедэксперты, чтобы выяснить точную причину. По данным «Известий», Плявина обнаружил его сын — 10 ноября он безуспешно пытался дозвониться отцу на сотовый.

Экс-участника группы «Би-2» нашли мёртвым на съёмной квартире в Москве
© bdva.ru

Как сообщил источнник «Известий», тело Плявина было в крови.

Собеседник рассказал, что в последний месяц состояние здоровья музыканта резко ухудшилось: сын трижды вызывал ему скорую. Один раз музыканта госпитализировали на несколько дней. Он жаловался на головокружение и на то, что не может встать, открыть дверь и что-либо сделать.

Николай Плявин был в составе «Би-2» с 1999 по 2006 год. Он бывший клавишник и ударник. Также он сотрудничал с группой «Дюна».

Дата и место прощания с музыкантом пока не определены.

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