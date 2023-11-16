Экс-участника группы «Би-2» нашли мёртвым на съёмной квартире в Москве

Как сообщил источнник «Известий», тело Плявина было в крови.

Собеседник рассказал, что в последний месяц состояние здоровья музыканта резко ухудшилось: сын трижды вызывал ему скорую. Один раз музыканта госпитализировали на несколько дней. Он жаловался на головокружение и на то, что не может встать, открыть дверь и что-либо сделать.

Николай Плявин был в составе «Би-2» с 1999 по 2006 год. Он бывший клавишник и ударник. Также он сотрудничал с группой «Дюна».

Дата и место прощания с музыкантом пока не определены.