Экс-участника группы «Би-2» нашли мёртвым на съёмной квартире в Москве
В Москве умер бывший ударник группы «Би-2» Николай Плявин. Как сообщил ТАСС, смерть, по предварительным данным, не была связана с криминалом. Тело музыканта изучают судмедэксперты, чтобы выяснить точную причину. По данным «Известий», Плявина обнаружил его сын — 10 ноября он безуспешно пытался дозвониться отцу на сотовый.
Как сообщил источнник «Известий», тело Плявина было в крови.
Собеседник рассказал, что в последний месяц состояние здоровья музыканта резко ухудшилось: сын трижды вызывал ему скорую. Один раз музыканта госпитализировали на несколько дней. Он жаловался на головокружение и на то, что не может встать, открыть дверь и что-либо сделать.
Николай Плявин был в составе «Би-2» с 1999 по 2006 год. Он бывший клавишник и ударник. Также он сотрудничал с группой «Дюна».
Дата и место прощания с музыкантом пока не определены.