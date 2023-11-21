Экс-жена Ефремова шарится по помойкам. Как звезда докатилась до такого?

Качалина начала перебарщивать с алкоголем ещё в браке с Ефремовым, отметил Пятый канал. В 2005-м пара развелась, и с тех пор бывшая актриса себя полностью запустила: пила, не заботилась о дочери Анне-Марии. Последняя даже жаловалась на избиения со стороны матери.

Окончательно опуститься на дно Качалиной не давал бывший муж. Он давал ей деньги на еду и оплачивал услуги домработницы. Но в 2020 году он оказался за решёткой, после того как устроил пьяное ДТП в Москве, в котором погиб мужчина. С тех пор бывшая супруга осталась без помощи. Единственное, что у неё ещё есть, — квартира с видом на Кремль. Но и ту она превратила в помойку. Соседи жалуются, что она приводит туда бомжей.

А ещё соседи беспокоятся из-за планов Качалиной продать жильё. Они опасаются, что какие-нибудь бандиты под видом риелторов просто отнимут квартиру у бывшей актрисы и устроят там притон.

Сама Качалина себя маргинальной личностью не считает и даже относит себя к богеме, отметили журналисты. Возможно, в её жизни что-то наладится с выходом Ефремова из тюрьмы. Нынешняя супруга актёра Софья Кругликова говорила, что его могут освободить по УДО весной 2024 года.