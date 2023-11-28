Экс-жена Градского пристыдила молодую вдову певца за поведение на его похоронах

По её словам, на отпевании были самые близкие, и каждый в слезах подходил проститься с дорогим им человеком, но Коташенко стояла — «и ноль эмоций».

А на церемонии прощания в театре она сидела у гроба с телефоном в руках: фотографировала и снимала всё происходящее на сцене.

Фартышеву возмутила и сама организация похорон и прощания. Например, детям не дали подобрать отцу одежду.

«В результате народный артист лежал в гробу в кардигане на молнии. Человек такого уровня должен быть одет в концертный костюм», — сказала третья жена певца.

Есть у неё вопросы и к происходящему сейчас. На могиле спустя два года нет памятника. Сын и дочь Градского были готовы установить его за свой счёт, но Коташенко отказалась.

Артист прожил с ней с 2003 по 2021 год, но отношения не регистрировал. Официальной супругой Коташенко стала незадолго до его смерти. Она получила штамп и почти сразу уехала, с Градским осталась его сиделка Нигора Фазилова.