Жизнь
04:00, 26 ноября 2023
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Эксперт дала 4 совета по выбору бриллиантов. Они помогут не купить подделку

При покупке дорогих украшений хочется быть уверенным в том, что покупаешь подлинный камень, а не искусственно выращенный или вообще подделку. На деле такими знаниями мало кто обладает. Вот и получается, что при желании обмануть богатого покупателя не так уж и сложно. Как отличить бриллиант от всего остального, «Газете. Ru» рассказала ювелир-эксперт, совладелец ювелирной компании Flawless Наталья Находкина.

Gary Yost / Unsplash

Gary Yost / Unsplash

По словам специалиста, покупать бриллианты, впрочем, как и все остальные украшения, стоит в проверенных магазинах , с проверенной репутацией. Обычно в уважающих себя заведениях есть профессиональные геммологи (специалист по сертификации драгоценных и других камней). Они могут при покупателе осмотреть камень и доказать его подлинность на специальном оборудовании.

Также стоит выбирать сертифицированные камни. Самая уважаемая организация, которая выдаёт сертификаты на бриллианты — GIA (Геммологический институт Америки). Это лаборатория с безупречной репутацией и её сертификат — гарантия качества. Без такого документа камень сразу теряет в цене около 40%. Если бриллиант сертифицирован, то на нём будет лазерная гравировка с индивидуальным номером — его можно сверить по единой базе Rapaport Diamond Report.

Ещё один совет — покупать украшение с бриллиантами лучше в сопровождении специалиста, которому доверяете. У него должно быть специальное геммологическое образование и большой опыт работы с бриллиантами. Он также должен разбираться в ценообразовании. Также эксперт рекомендовала не забывать и о здравом смысле. Например, если камень, который вы выбираете очень красив, не имеет сертификата, а по цене довольно лоялен, то, скорее всего, перед вами имитация.

Кстати, украшения важно уметь не только выбирать, но и правильно чистить. Как это делать, «Секрет» рассказал в этом материале.

Кстати, теперь бриллиантами можно инкрустировать не только украшения, но и даже технику. Вот, например, недавно рассказывали, сколько стоит iPhone 15 с бриллиантами.

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