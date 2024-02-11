Эксперт объяснил, как биокамины могут убить или серьёзно покалечить. Зато уютненько

Как рассказал эксперт по пожарным рискам Денис фон Мекк, у биокаминов есть две опасные особенности, о которых многие забывают.

Они могут приводить к ожогам, особенно у детей, которые плохо понимают, что можно трогать, а что нельзя. Жидкость для розжига может растечься и устроить пожар, а это — вплоть до летального исхода.

Проблема в том, что невозможно обезопасить себя от возгорания, просто купив качественное топливо или тщательно следуя инструкции по применению. По словам специалиста, эти жидкости довольно слабо изучены, поэтому нет точно информации о том, как бы так их безопасно применять. А статистика по пожарам из-за биокаминов ещё неполная, поэтому сложно по ней что-то судить.

А если камина нет, зато есть баня — то вот тут можно почитать, какими дровами лучше её топить, чтобы не угореть.