Опубликовано 11 февраля 2024, 10:50
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Эксперт объяснил, как биокамины могут убить или серьёзно покалечить. Зато уютненько
Нередко в интерьер хочется привнести какой-то элемент, который придаст комфорта дому, и выбор часто падает на биокамин. По итоге стоит он такой красивый, огонь пляшет за стеклом, а топливом служит специальная жидкость, то есть даже с дровами мучиться не нужно. Однако у него есть о огромные недостатки, и о них рассказал эксперт фон Мекк.
Как рассказал эксперт по пожарным рискам Денис фон Мекк, у биокаминов есть две опасные особенности, о которых многие забывают.
- Они могут приводить к ожогам, особенно у детей, которые плохо понимают, что можно трогать, а что нельзя.
- Жидкость для розжига может растечься и устроить пожар, а это — вплоть до летального исхода.
Проблема в том, что невозможно обезопасить себя от возгорания, просто купив качественное топливо или тщательно следуя инструкции по применению. По словам специалиста, эти жидкости довольно слабо изучены, поэтому нет точно информации о том, как бы так их безопасно применять. А статистика по пожарам из-за биокаминов ещё неполная, поэтому сложно по ней что-то судить.
А если камина нет, зато есть баня — то вот тут можно почитать, какими дровами лучше её топить, чтобы не угореть.