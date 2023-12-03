Жизнь
04:00, 03 декабря 2023
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Эксперт по ДТП раскрыл, чего ни в коем случае нельзя делать зимой на дороге

Зима — это время, когда передвижение как пешком, так и на автомобиле становится непростой задачей. Водители должны быть особенно осторожными из-за мороза, снега, гололеда и других факторов, характерных для этого времени года. Эксперт по ДТП Денис Степаненко рассказал, какие привычки и поведение на дороге следует изменить в зимний период.

Эксперт по ДТП раскрыл, чего ни в коем случае нельзя делать зимой на дороге

© Stable Diffusion

По словам эксперта, погодные условия зимой в негативном ключе влияют на управляемость транспортного средства. А уже это, в свою очередь, требует от водителя повышенного внимания.

«В зимнее время года сцепление колес с дорогой неидеально. Надеяться на то, что вы используете качественную зимнюю резину и поэтому все будет хорошо, не стоит. Нужно отдавать отчет своим действиям и отказаться от лихачества на дороге», — отметил эксперт.

Водителям нужно уделять особое внимание обзору. Не врываться в тачку, быстро заводиться и стартовать. Это приводит к плохим последствиям, особенно зимой, когда обзорность и так нарушена.

«А если у вашего авто еще и имеются проблемы с печкой, сильно потеют стекла, то это усугубит ситуацию. Перед поездкой транспортное средство нужно приготовить — заранее запустить двигатель, почистить снег и наледь, проверить работу осветительных приборов», — напомнил Степаненко.

Кроме этого, зимой нужно быть максимально бдительными при обгоне. Каждый раз нужно взвешивать риски манёвра, здраво оценивать видимость и сцепление с асфальтом. И учитывать увеличенный тормозной путь.

Степаненко подчеркнул, что использование зимней или всесезонной резины не менее важный фактор. Также эксперт советует не ездить без полиса ОСАГО.

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