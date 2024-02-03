Эксперт раскрыл 6 хитростей, которые помогут выбрать застройщика и не нарваться на мошенников

Изучаем базы данных

Всех застройщиков вашего региона можно найти на двух порталах.

— Первый — Единая информационная система жилищного строительства (ЕИСЖС) на сайте наш.дом.рф. На сайте можно выбрать нужный регион и посмотреть, какие девелоперы в нём работают и сколько именно домов они строят. — Второй портал — Единый ресурс застройщиков. На странице «Топ застройщиков» можно выбрать нужный регион и ознакомиться с рейтингом местных компаний по объёму строительства. В этом источнике ведётся статистика по переносу сроков ввода жилья.

Проверяем аккредитацию

Застройщики гордятся пройденной аккредитацией, и если в разделе «Ипотека» на сайте проекта можно увидеть большой список банков, прежде всего крупных, то, скорее всего, банкиры уже проверили застройщика и его проект.

Ищем самые важные документы

К трём главным документам, которые должны быть опубликованы на сайте проекта и застройщика, относятся:

— разрешение на строительство (РнС); — проектная декларация (ПД); — проект договора долевого участия (ДДУ).

Пристально следим за стройкой

Застройщик обязан отчитываться о ходе строительства фотографиями. Нормальный темп — этаж за 2−3 недели. Помимо фотографий, нелишним будет приехать на стройку лично и понаблюдать за тем, много ли на площадке рабочих и техники и насколько бурно они трудятся.

Исследуем репутацию застройщика

— Иногда достаточно вбить в поисковую строку название застройщика и почитать, что о нём писали СМИ. — Изучить стоит и картотеку арбитражных дел — нет ли актуальных споров с застройщиком, дел о банкротстве и так далее. — Не лишним будет поискать страницы в социальных сетях, где общаются реальные покупатели и жители комплексов (например, во «ВКонтакте» и Telegram).

Опасаемся серых схем

Единственная законная форма продажи строящегося жилья застройщиком — это договор долевого участия (ДДУ). Все остальные варианты должны отпугнуть потенциального покупателя.