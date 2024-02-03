Эксперт раскрыл 6 хитростей, которые помогут выбрать застройщика и не нарваться на мошенников
Изучаем базы данных
Всех застройщиков вашего региона можно найти на двух порталах.
— Первый — Единая информационная система жилищного строительства (ЕИСЖС) на сайте наш.дом.рф. На сайте можно выбрать нужный регион и посмотреть, какие девелоперы в нём работают и сколько именно домов они строят. — Второй портал — Единый ресурс застройщиков. На странице «Топ застройщиков» можно выбрать нужный регион и ознакомиться с рейтингом местных компаний по объёму строительства. В этом источнике ведётся статистика по переносу сроков ввода жилья.
Проверяем аккредитацию
Застройщики гордятся пройденной аккредитацией, и если в разделе «Ипотека» на сайте проекта можно увидеть большой список банков, прежде всего крупных, то, скорее всего, банкиры уже проверили застройщика и его проект.
Ищем самые важные документы
К трём главным документам, которые должны быть опубликованы на сайте проекта и застройщика, относятся:
— разрешение на строительство (РнС); — проектная декларация (ПД); — проект договора долевого участия (ДДУ).
Пристально следим за стройкой
Застройщик обязан отчитываться о ходе строительства фотографиями. Нормальный темп — этаж за 2−3 недели. Помимо фотографий, нелишним будет приехать на стройку лично и понаблюдать за тем, много ли на площадке рабочих и техники и насколько бурно они трудятся.
Исследуем репутацию застройщика
— Иногда достаточно вбить в поисковую строку название застройщика и почитать, что о нём писали СМИ. — Изучить стоит и картотеку арбитражных дел — нет ли актуальных споров с застройщиком, дел о банкротстве и так далее. — Не лишним будет поискать страницы в социальных сетях, где общаются реальные покупатели и жители комплексов (например, во «ВКонтакте» и Telegram).
Опасаемся серых схем
Единственная законная форма продажи строящегося жилья застройщиком — это договор долевого участия (ДДУ). Все остальные варианты должны отпугнуть потенциального покупателя.