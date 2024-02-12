Эксперт раскрыла, как ответить на главные вопросы во время собеседования

Один из популярных вопросах на собеседовании — «Расскажите о себе». В ответе на этот вопрос важно не рассказывать свою биографию с пелёнок, а выделить главное. Нужно заранее продумать самопрезентацию максимум на пять минут, обозначив общий путь развития в своей профессии.

Еще один распространенный вопрос — «Поделитесь своими самыми яркими достижениями». Неумение замечать свои достижения может насторожить опытного рекрутера. Вспомните, как они вдохновляли людей, как выстраивали процессы и какие результаты были достигнуты в итоге, рассказала Курбанова.

Также можно услышать вопрос о самой фатальной ошибке, которую вы совершили за время карьеры. Кандидат, который не помнит ни одной ошибки или говорит, что никогда не ошибался, может вызвать подозрение. Это может быть сигналом о том, что человек скрывает что-то серьезное или не замечает своих промахов.

Вопрос о готовности к переработкам также может возникнуть. Кандидаты не должны превращаться в терпилу и быть готовыми работать ночами, на выходных и даже во время отпуска. Вместо этого, они должны обозначить, что прикладывают максимум усилий, чтобы распределять свое время грамотно и эффективно, но готовы к форс-мажорам.

Важно помнить, что правильных ответов на эти вопросы не существует. Будьте искренними, и рассказывайте о себе на позиции мечты, а не про идеального кандидата на открытую вакансию, отметила эксперт.