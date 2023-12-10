Жизнь
14:40, 10 декабря 2023
1 мин.

«Еле стоит». Больная Кудрявцева из последних сил извинилась перед фанатами

Телеведущая Лера Кудрявцева оказалась в больнице. Неприятности со здоровьем настигли знаменитость не дома в Москве, а в Минске. В белорусскую столицу звезда приехала, чтобы выступить на «Песне года». Однако теперь поклонники вряд ли увидят Кудрявцеву на сцене. За это она извинилась перед своими фанатами прямо с больничной койки.

«Еле стоит». Больная Кудрявцева из последних сил извинилась перед фанатами
© YouTube-канал «Алёна, блин»/кадр из видео

Первой о госпитализации Кудрявцевой в соцсетях сообщила её подруга, юрист Екатерина Гордон. Она сообщила, что у звезды диагностировали пневмонию, поэтому выступать она не сможет.

«Еле стоит, оставили в больнице» — сказала Гордон.

Успокоить поклонников поспешила и сама Кудрявцева. Она выложила в соцсетях короткое видео из больничной палаты. На нём она лежит под капельницей.

«Минск, простите», — сказала Кудрявцева.

Кстати, Кудрявцева и Гордон не только подруги, но и участницы песенного дуэта «Зависть». У них уже есть один хит — песня «Дамы за 30». Ранее они рассказали, почему вообще решили запеть.

Редакция
RSS

infoforme.ru, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.