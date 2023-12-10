«Еле стоит». Больная Кудрявцева из последних сил извинилась перед фанатами

Первой о госпитализации Кудрявцевой в соцсетях сообщила её подруга, юрист Екатерина Гордон. Она сообщила, что у звезды диагностировали пневмонию, поэтому выступать она не сможет.

«Еле стоит, оставили в больнице» — сказала Гордон.

Успокоить поклонников поспешила и сама Кудрявцева. Она выложила в соцсетях короткое видео из больничной палаты. На нём она лежит под капельницей.

«Минск, простите», — сказала Кудрявцева.

Кстати, Кудрявцева и Гордон не только подруги, но и участницы песенного дуэта «Зависть». У них уже есть один хит — песня «Дамы за 30». Ранее они рассказали, почему вообще решили запеть.