«Еле стоит». Больная Кудрявцева из последних сил извинилась перед фанатами
Телеведущая Лера Кудрявцева оказалась в больнице. Неприятности со здоровьем настигли знаменитость не дома в Москве, а в Минске. В белорусскую столицу звезда приехала, чтобы выступить на «Песне года». Однако теперь поклонники вряд ли увидят Кудрявцеву на сцене. За это она извинилась перед своими фанатами прямо с больничной койки.
Первой о госпитализации Кудрявцевой в соцсетях сообщила её подруга, юрист Екатерина Гордон. Она сообщила, что у звезды диагностировали пневмонию, поэтому выступать она не сможет.
«Еле стоит, оставили в больнице» — сказала Гордон.
Успокоить поклонников поспешила и сама Кудрявцева. Она выложила в соцсетях короткое видео из больничной палаты. На нём она лежит под капельницей.
«Минск, простите», — сказала Кудрявцева.
Кстати, Кудрявцева и Гордон не только подруги, но и участницы песенного дуэта «Зависть». У них уже есть один хит — песня «Дамы за 30». Ранее они рассказали, почему вообще решили запеть.