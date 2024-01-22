Елену Блиновскую захотели закрыть в СИЗО. Всё из-за вечеринки под арестом

«В связи с неоднократными нарушениями ранее избранной меры пресечения сегодня следствие ходатайствует перед Замоскворецким районным судом города Москвы об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщил СК РФ в Telegram.

Также следствие считает, что Блиновская причастна к неправомерному обороту средств платежей группой лиц по предварительному сговору. По данным СК, до 2019 года блогер получила электронные ключи юрлиц для денежных переводов и распоряжалась ими в своих целях.

Создательницу онлайн-курсов также обвиняли в уклонении от уплаты налогов на 918 млн рублей. Она использовала схему «дробления» бизнеса, которая позволяла ей занижать полученные доходы. Позже налоговики пересчитали сумму и потребовали от Блиновской более 1,4 млрд рублей.

С конца апреля 2023 год Блиновская находится под домашним арестом. При этом соблюдает она его своеобразно. В конце декабря прошлого года её заметили на светской вечеринке. Предполагают, что её закатила сама «королева марафонов». На опубликованном видео Блиновская в вечернем платье с бокалом шампанского вместе со своими подругами позировала фотографам. А на заднем фоне виднелась надпись «VIP-клуб».

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