Эльфы угрожают России. Чем длинноухие разозлили общественников
Общественник Худолеев назвал эльфов серьёзной угрозой. Заявление он сделал в Кургане на форуме «Многонациональная молодежь Зауралья». По словам члена Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Андрея Худолеева, интерес к эльфийскому языку среди молодёжи растёт. На данный момент эльфами себя считают более 12 000 россиян, и это серьёзная угроза. Правда, в чём именно состоит угроза, он не уточнил.
кадр из видео / YouTube-канал The Hobbit
Как сообщил Худолеев, при последней переписи выделили уже «эльфийскую народность». И он был эту тему не поднял, но в каждом городе учителя говорят, что в их классе есть дети, которые учат этот вымышленный язык.
«Я с тех пор в игрушки не играю, считаю это серьёзной угрозой», — рассказал Худолеев.
Общественник напомнил, что сделать перевод с эльфийского на русский язык даже можно в «Яндекс переводчике». При этом некоторых реальных языков РФ там нет.
Вымышленный эльфийский язык придумал автор произведений «Властелин колец» и «Хоббит, или Туда и обратно» Дж. Р. Р. Толкин. Эльфийский язык — это часть созданного автором мира, он используется в его книгах, и поэтому популярен среди фанатов фэнтези-эпопей.
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