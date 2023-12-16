Эльфы угрожают России. Чем длинноухие разозлили общественников

Как сообщил Худолеев, при последней переписи выделили уже «эльфийскую народность». И он был эту тему не поднял, но в каждом городе учителя говорят, что в их классе есть дети, которые учат этот вымышленный язык.

«Я с тех пор в игрушки не играю, считаю это серьёзной угрозой», — рассказал Худолеев.

Общественник напомнил, что сделать перевод с эльфийского на русский язык даже можно в «Яндекс переводчике». При этом некоторых реальных языков РФ там нет.

Вымышленный эльфийский язык придумал автор произведений «Властелин колец» и «Хоббит, или Туда и обратно» Дж. Р. Р. Толкин. Эльфийский язык — это часть созданного автором мира, он используется в его книгах, и поэтому популярен среди фанатов фэнтези-эпопей.

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