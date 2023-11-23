Эмигрировавшая в США певица прошлась по россиянам

Зверева заявила, что на вопрос о том, каким она считает несомненный плюс в американцах по сравнению с русскими, ей не пришлось думать ни секунды. По словам певицы, заокеанские граждане гораздо уважительнее относятся к выбору других людей.

«В Америке к выбору другой женщины сделать капсулы или смузи из плаценты, родить дома, кормить, сколько она хочет, вставить или вырезать грудь люди в большинстве своём отнесутся с пофигизмом. Ну могут обсудить с подружками, но пачками строчить комментарии, собирать коалиции против тех, кто им непонятен и не нравится, могут только наши, даже переехавшие», — сказала она.

Из-за плаценты, которую Зверева после родов добавляла в смузи, в своё время собрала прилично хейта от россиян. Домашние роды — тоже из её жизни. Женщина мечтала родить дома, и в 2020 году её мечта сбылась — четвёртый ребёнок появился на свет в США именно в таких условиях.

По словам певицы, одни и те же русские годами пишут ей негативные комментарии в соцсетях, в том числе критикуют её и детей, а также дают советы.

«Это всё, что вы должны знать о нашей культуре…» — отметила она.

А недавно с волной хейта столкнулась живущая в Монако Виктория Боня. Женщина появилась на публике после пластической операции, но результат подписчиков не устроил, и они принялись высказывать ей негатив. Но Боня молчать не стала и обратилась к ним в довольно резкой форме.