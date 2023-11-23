Эмигрировавшая в США певица прошлась по россиянам
Бывшая солистка группы «Демо» Саша Зверева сейчас живёт в Америке. 42-летняя певица замужем за местным бизнесменом, вместе они воспитывают общего ребёнка и троих детей от предыдущих браков Зверевой. Когда-то артистку утопили в негативе за её решение пить смузи с плацентой, а сейчас она сама вспомнила про это, рассказывая о том, чем американцы отличаются от русских.
Зверева заявила, что на вопрос о том, каким она считает несомненный плюс в американцах по сравнению с русскими, ей не пришлось думать ни секунды. По словам певицы, заокеанские граждане гораздо уважительнее относятся к выбору других людей.
«В Америке к выбору другой женщины сделать капсулы или смузи из плаценты, родить дома, кормить, сколько она хочет, вставить или вырезать грудь люди в большинстве своём отнесутся с пофигизмом. Ну могут обсудить с подружками, но пачками строчить комментарии, собирать коалиции против тех, кто им непонятен и не нравится, могут только наши, даже переехавшие», — сказала она.
Из-за плаценты, которую Зверева после родов добавляла в смузи, в своё время собрала прилично хейта от россиян. Домашние роды — тоже из её жизни. Женщина мечтала родить дома, и в 2020 году её мечта сбылась — четвёртый ребёнок появился на свет в США именно в таких условиях.
По словам певицы, одни и те же русские годами пишут ей негативные комментарии в соцсетях, в том числе критикуют её и детей, а также дают советы.
«Это всё, что вы должны знать о нашей культуре…» — отметила она.
А недавно с волной хейта столкнулась живущая в Монако Виктория Боня. Женщина появилась на публике после пластической операции, но результат подписчиков не устроил, и они принялись высказывать ей негатив. Но Боня молчать не стала и обратилась к ним в довольно резкой форме.