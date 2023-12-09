Ещё можно успеть на последний мощный звездопад в году. Какие планы на 13 декабря?
Для любителей насладиться видами падающих звёзд или снять их на фото с длительной выдержкой есть хорошие новости — в этом году ещё получится увидеть метеоритный поток, причем не абы какой, а один из самых мощных. Он считается даже более сильным, чем августовские Персеиды. Главное, чтобы не подвела погода (а некоторым городам точно не повезёт).
Считается, что поток Геминиды связан с астероидом Фаэтон и проходит мимо Земли с 4 по 17 декабря, но пик приходится на ночь с 13 по 14 декабря. Именно тогда и можно лучше всего разглядеть яркие и крупные болиды. Их может быть до 150 в час.
Причём и заметить их будет проще обычного, потому что метеоры движутся не навстречу Земле, а вместе с ней, только быстрее. А из-за того что Земля их догоняет, по небу проходить они будут медленнее обычных болидов в два раза — не 70 км/с, а 35 км/с.
Погода, правда, не очень радует, по крайней мере москвичей. В указанные дни в столице будет пасмурно и облачно, и вряд ли на ночь небо прояснится. Но всем остальным для наблюдения за звёздами стоит утеплиться и отправиться подальше от города, чтобы огни не мешали и не создавали световой шум.
В конце ноября тоже можно было посмотреть на поток Леониды, а в конце октября — на Ориониды.