Ещё можно успеть на последний мощный звездопад в году. Какие планы на 13 декабря?

Считается, что поток Геминиды связан с астероидом Фаэтон и проходит мимо Земли с 4 по 17 декабря, но пик приходится на ночь с 13 по 14 декабря. Именно тогда и можно лучше всего разглядеть яркие и крупные болиды. Их может быть до 150 в час.

Причём и заметить их будет проще обычного, потому что метеоры движутся не навстречу Земле, а вместе с ней, только быстрее. А из-за того что Земля их догоняет, по небу проходить они будут медленнее обычных болидов в два раза — не 70 км/с, а 35 км/с.

Погода, правда, не очень радует, по крайней мере москвичей. В указанные дни в столице будет пасмурно и облачно, и вряд ли на ночь небо прояснится. Но всем остальным для наблюдения за звёздами стоит утеплиться и отправиться подальше от города, чтобы огни не мешали и не создавали световой шум.

В конце ноября тоже можно было посмотреть на поток Леониды, а в конце октября — на Ориониды.