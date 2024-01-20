Опубликовано 20 января 2024, 18:40
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Лолите не дают петь. Юбилейные концерты отменили после «голой» вечеринки
В Новосибирске отменили второй юбилейный концерт Лолиты Милявской. Мероприятие в честь её 60-летия было запланировано на 31 марта в Доме учёных в Академгородке. Организаторы приносят извинения и предлагают вернуть билеты. О причинах отмены выступления не сообщается. Ранее с афиши пропал и концерт Лолиты в Доме культуры железнодорожников Новосибирска. Он должен был состояться 2 апреля.
В областном министерстве культуры дали понять, что с них спроса никакого, так как площадки, на которых планировались концерты, к ним не относятся.
Ранее концерты Лолиты отменили в Тюмени, Сергиевом Посаде и Омске. Череда неудач в жизни артистки началась после посещения скандальной «голой» вечеринки в клубе «Мутабор». На ней Милявская предстала в откровенном наряде, а снимки и видео попали в Сеть.
Впрочем, исполнительница не унывает, свободное время она решила посвятить уборке. Чем Лолита планирует зарабатывать на жизнь, читайте тут.