Лолите не дают петь. Юбилейные концерты отменили после «голой» вечеринки

В областном министерстве культуры дали понять, что с них спроса никакого, так как площадки, на которых планировались концерты, к ним не относятся.

Ранее концерты Лолиты отменили в Тюмени, Сергиевом Посаде и Омске. Череда неудач в жизни артистки началась после посещения скандальной «голой» вечеринки в клубе «Мутабор». На ней Милявская предстала в откровенном наряде, а снимки и видео попали в Сеть.

Впрочем, исполнительница не унывает, свободное время она решила посвятить уборке. Чем Лолита планирует зарабатывать на жизнь, читайте тут.