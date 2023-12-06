Ещё одна российская песня завирусилась за рубежом. Её ставят в сториз голливудские звёзды
Только стихли разговоры о том, что песня Кати Лель 20-летней давности «Мой мармеладный» вдруг стала популярной за границей, как стало известно об очередном прорыве. На этот раз завирусился «Яд», вышедший в 2018 году, 26-летней Эрики Лундмоен. Песня не только собрала уже более 110 млн раз в музыкальном сервисе Spotify, но и оказалась замечена зарубежными знаменитостями.
Сториз под песню «Яд» уже успели выложить модели Кендалл и Кайли Дженнер, Белла Хадид и Хейли Бибер.
Исполнительница трека в ответ записала видео, где рассказала, что она не понимает, что происходит, это вызвало у неё шок и восторг.
«Ребята! В четвёртый раз семья Кардашьян выкладывает мою музыку. Вы — моя мощь, своими прослушиваниями донесли мою музыку до Америки», — сообщила Лундмоен.
А песню Лель «Мой мармеладный» продвинули тиктокеры. Они публиковали ролики, где стоят в меховых шубах и шапках и что-то изображают под знакомые большинству россиян строчки.