Если хочешь толкнуть — толкни. Киркорова не стали привлекать за инцидент с охранником

Обычно подобные скандалы у Киркорова происходят с женщинами, но времена меняются, и теперь от певца достаётся и мужчинам. Оказалось, в результате падения охранник получил травмы. Как сообщал Shot, у секьюрити была разорвана таранная-малоберцовая связка.

Однако судмедэкспертиза показала, что травма не представляла угрозу для жизни. Полиция отказала в возбуждении уголовного дела против Киркорова.

Адвокат Александр Добровинский отмечал в беседе с журналистами, что конфликт с охранником Киркоров уладил сразу же после инцидента, к народному артисту даже приходил следователь. Но потом произошла та самая вечеринка у Насти Ивлеевой, которая оскандалилась на всю страну. Киркоров на ней тоже засветился, и охранник, полагает адвокат, попытался воспользоваться негативом в адрес певца.

Что сам Киркоров говорил о своём присутствии на вечеринке Ивлеевой — можно узнать здесь.