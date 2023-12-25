Если хочешь толкнуть — толкни. Киркорова не стали привлекать за инцидент с охранником
Полиция отказала в возбуждении уголовного дела на певца Филиппа Киркорова. Заявление на артиста ранее написал охранник. Мужчина обвинил короля российской эстрады в избиении. Инцидент произошёл несколько месяцев назад в концертном зале «Крокус Сити Холл» на концерте Ани Лорак. Киркоров хотел пройти за кулисы к коллеге, но охранник попытался ему помешать — мол, пропуск надо согласовать. Тогда певец просто столкнул секьюрити со сцены.
Обычно подобные скандалы у Киркорова происходят с женщинами, но времена меняются, и теперь от певца достаётся и мужчинам. Оказалось, в результате падения охранник получил травмы. Как сообщал Shot, у секьюрити была разорвана таранная-малоберцовая связка.
Однако судмедэкспертиза показала, что травма не представляла угрозу для жизни. Полиция отказала в возбуждении уголовного дела против Киркорова.
Адвокат Александр Добровинский отмечал в беседе с журналистами, что конфликт с охранником Киркоров уладил сразу же после инцидента, к народному артисту даже приходил следователь. Но потом произошла та самая вечеринка у Насти Ивлеевой, которая оскандалилась на всю страну. Киркоров на ней тоже засветился, и охранник, полагает адвокат, попытался воспользоваться негативом в адрес певца.
Что сам Киркоров говорил о своём присутствии на вечеринке Ивлеевой — можно узнать здесь.