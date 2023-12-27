Если хочешь забыть — забудь. Киркорова убрали с постера новогодней комедии

Место Киркорова на обновлённой афише занял Павел Воля. Означает ли это, что эпизоды с участием певца, который в фильме сыграл Петра I, из картины вырежут, неизвестно. Уже ясно одно: так мало Киркорова в Новый год не было последние 30 лет.

Киркоров не единственный из гостей опальной вечеринки, кто снялся в вариации на тему советской картины про Ивана Васильевича. Певица Анна Асти, сыгравшая роль Барби, в тот роковой вечер развлекала гостей Насти Ивлеевой своими песнями. С постера её убирать не стали, но пририсовали ей очки.

Досталось даже заведению, где тусила Настя Ивлеева со своими гостями. Клуб «Мутабор» опечатали. Новогоднее мероприятие там перенесли на февраль. Владельцы объяснили это «форс-мажором», сообщил телеграм-канал Baza.

Ранее россиянам рассказали, что ждёт Ивлееву и её гостей после «голой» вечеринки