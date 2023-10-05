Если не судьба. Психолог рассказал, как правильно закончить отношения

По словам Лонского, вероятность встретить в будущем подходящую пару растёт, если правильно закончить предыдущие отношения. В случае недопонимания между партнёрами есть два варианта развития событий — решительно расстаться или попытаться обновить ваш союз.

Если выбрать первое, то важно разорвать отношения с минимальными потерями для обеих сторон. Эксперт объяснил, как это сделать.

Осознать и принять тот факт, что отношения себя изжили . Иногда разрыв — это действительно правильное и нужное решение. Особенно если отношениями партнёры пытались компенсировать собственные комплексы или закрыть личные потребности. Если это так, то лучше поскорее осознать это и расстаться, чтобы найти настоящую любовь.

. Иногда разрыв — это действительно правильное и нужное решение. Особенно если отношениями партнёры пытались компенсировать собственные комплексы или закрыть личные потребности. Если это так, то лучше поскорее осознать это и расстаться, чтобы найти настоящую любовь. Поговорить по душам . Личная беседа — это то, чего точно достоин ваш некогда возлюбленный. Никакие письма, эсэмэски и сообщения не заменят личное общение.

. Личная беседа — это то, чего точно достоин ваш некогда возлюбленный. Никакие письма, эсэмэски и сообщения не заменят личное общение. Сохранить достоинство и не переходить на оскорбления . Не стоит пытаться задеть другого человека и ранить его чувства. Расставание должно быть спокойным.

. Не стоит пытаться задеть другого человека и ранить его чувства. Расставание должно быть спокойным. Действительно уйти. Расставание должно быть полным и окончательным — человека необходимо удалить из своей жизни. Писать без повода или от скуки не стоит. По словам эксперта, периодически появляться в жизни бывшего партнёра эгоистично. Лучше прекратить всякое общение — так вы и ваш партнёр быстрее восстановитесь после расставания.

Пытаться остаться друзьями, кстати, тоже не вариант. В конце концов, дружба между мужчиной и женщиной — это миф. Недавно психолог Сергей Ланг рассказал почему.