Если не судьба. Психолог рассказал, как правильно закончить отношения
Отношения — штука непростая, и мечты об одном (или одной) единственном не всегда имеют что-то общее с суровой реальностью. Ясно лишь то, что если люди несчастны друг с другом и света в конце туннеля нет, то отношения стоит закончить. Как это сделать цивилизованно и максимально безболезненно для обеих сторон, «Лайфу» рассказал семейный психолог Ярослав Лонский.
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По словам Лонского, вероятность встретить в будущем подходящую пару растёт, если правильно закончить предыдущие отношения. В случае недопонимания между партнёрами есть два варианта развития событий — решительно расстаться или попытаться обновить ваш союз.
Если выбрать первое, то важно разорвать отношения с минимальными потерями для обеих сторон. Эксперт объяснил, как это сделать.
- Осознать и принять тот факт, что отношения себя изжили. Иногда разрыв — это действительно правильное и нужное решение. Особенно если отношениями партнёры пытались компенсировать собственные комплексы или закрыть личные потребности. Если это так, то лучше поскорее осознать это и расстаться, чтобы найти настоящую любовь.
- Поговорить по душам. Личная беседа — это то, чего точно достоин ваш некогда возлюбленный. Никакие письма, эсэмэски и сообщения не заменят личное общение.
- Сохранить достоинство и не переходить на оскорбления. Не стоит пытаться задеть другого человека и ранить его чувства. Расставание должно быть спокойным.
- Действительно уйти. Расставание должно быть полным и окончательным — человека необходимо удалить из своей жизни. Писать без повода или от скуки не стоит. По словам эксперта, периодически появляться в жизни бывшего партнёра эгоистично. Лучше прекратить всякое общение — так вы и ваш партнёр быстрее восстановитесь после расставания.
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