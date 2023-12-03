23:20, 03 декабря 2023
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Если праздники не радуют. Психолог объяснил, где взять новогоднее настроение
Праздники могут вызывать вовсе не радость и восторг, а тоску, одиночество, грусть и даже горе. Если у вас нет того самого новогоднего настроения, вовсе не обязательно веселиться со всеми, но разобраться, почему так происходит, можно. Автор дзен-канала «Экологичный психолог», клинический психолог «Клиники доктора Аникиной» Станислав Самбурский объяснил, почему на праздниках может быть грустно и что с этим делать.
Почему праздники не радуют
Психолог выделил несколько причин:
- Сравнение себя с другими: подводя итоги года, некоторые начинают сравнивать себя с теми, кто, по их мнению, живёт лучше, более счастлив и успешен. Как итог — человек душит сам себя, фокусируясь на провалах.
- Напоминание о потерях: праздники могут напомнить о том, чего лишился человек за год (утрата близкого, потеря работы, проблемы со здоровьем, расставание с партнёром и т. д.). Всё это не прибавляет позитива.
- Эмоциональное давление: некоторые так стремятся устроить самый лучший Новый год, что незаметно для себя погружаются в новогодние «обязаловки» вроде покупки подарков, нарезания салатов, доделывания дел и т. п., из-за чего раздражаются и срываются на других, а потом чувствуют вину за это.
- Одиночество: в обычные дни одинокие люди замещают свои переживания работой, но в праздники у трудоголиков возникает вакуум, который усиливает ощущение неполноценности и ненужности.
Что делать, если нет новогоднего настроения
Самбурский в беседе с «Газетой.ru» дал несколько советов тем, кто столкнулся со сложными переживаниями в Новый год:
- Дайте себе право на любые эмоции — тоску, горе и т.д. Не пытайтесь их давить, лучше поищите поддержку у тех, кто поймёт, утешит и поможет.
- Цените свои достижения и возможности, будьте реалистичными и позитивными в своих ожиданиях, признавайте слабости и ошибки.
- Говорите «нет» всему, что вас не радует, не интересует или не вписывается в бюджет. Дайте себе время осознать, что вам реально нравится и приносит удовольствие.
- Ищите общение с теми, кто может поддержать, понять и принять.