Если праздники не радуют. Психолог объяснил, где взять новогоднее настроение

Праздники могут вызывать вовсе не радость и восторг, а тоску, одиночество, грусть и даже горе. Если у вас нет того самого новогоднего настроения, вовсе не обязательно веселиться со всеми, но разобраться, почему так происходит, можно. Автор дзен-канала «Экологичный психолог», клинический психолог «Клиники доктора Аникиной» Станислав Самбурский объяснил, почему на праздниках может быть грустно и что с этим делать.