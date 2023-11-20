Жизнь
02:00, 20 ноября 2023
2 мин.

Из чего крабовые палочки делают на самом деле? Состав раскрыла врач

Это фарш, который делают из разных видов белой рыбы. Обычно его в составе должно быть не меньше 25%, но больше чем на 60% надеяться не стоит. Остальное место в рецептуре занимают различные добавки, которые считаются неопасными для здоровья. Но нельзя забывать об индивидуальных реакциях и аллергиях.

Из чего крабовые палочки делают на самом деле? Состав раскрыла врач
© azerbaijan_stockers / Freepik

Как объяснила диетолог и детский эндокринолог Мария Герасимова, для сурими часто используют белую рыбу вроде:

  • хека;
  • путассу;
  • минтая;
  • макруронуса американского;
  • желтополосой сардинеллы;
  • тумбиля нитепёрого;
  • красного нитепёра;
  • бычеглаза.

Бонусом может идти соевый или пшеничный белок.

Обычно содержание сурими (а значит, и рыбы) в палочках варьируется от 25 до 60%, но Роспотребнадзор советует выбирать те, в которых не менее 30%. Остальное в составе занимают добавки и ингредиенты, которые отвечают за текстуру и цвет.

Что входит в состав палочек?

  • растительное масло;
  • крахмал;
  • вода;
  • яичный белок;
  • ферментированный пшеничный белок;
  • соевый белок;
  • соль и сахар;
  • усилители вкуса и ароматизаторы;
  • стабилизаторы, загустители, красители и так далее.

Несмотря на конец списка, крабовые палочки довольно безвредны, поэтому их можно есть всем, но с нюансами.

  1. Детям их можно только после 2 лет.
  2. Аккуратнее диабетикам, людям на диете и всем, кто следит за потреблением сахара и соли.
  3. Осторожнее нужно быть аллергикам на рыбу и ракообразных, на яичный белок, сою, пшеницу и глютен.

Крабовые палочки есть можно, только осторожно и в небольших количествах, потому что полезных веществ в них мало, а вот добавок — полно. В них есть белок, но всего 7–10 г на 100 г продукта (и то в лучшем случае), а вот углеводов в них — в два раза больше. А если съесть рыбу или мясо краба, то белка в них будет 15–20 г, а углеводов — ноль.

Редакция
RSS

infoforme.ru, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.