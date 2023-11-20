Из чего крабовые палочки делают на самом деле? Состав раскрыла врач
Это фарш, который делают из разных видов белой рыбы. Обычно его в составе должно быть не меньше 25%, но больше чем на 60% надеяться не стоит. Остальное место в рецептуре занимают различные добавки, которые считаются неопасными для здоровья. Но нельзя забывать об индивидуальных реакциях и аллергиях.
Как объяснила диетолог и детский эндокринолог Мария Герасимова, для сурими часто используют белую рыбу вроде:
- хека;
- путассу;
- минтая;
- макруронуса американского;
- желтополосой сардинеллы;
- тумбиля нитепёрого;
- красного нитепёра;
- бычеглаза.
Бонусом может идти соевый или пшеничный белок.
Обычно содержание сурими (а значит, и рыбы) в палочках варьируется от 25 до 60%, но Роспотребнадзор советует выбирать те, в которых не менее 30%. Остальное в составе занимают добавки и ингредиенты, которые отвечают за текстуру и цвет.
Что входит в состав палочек?
- растительное масло;
- крахмал;
- вода;
- яичный белок;
- ферментированный пшеничный белок;
- соевый белок;
- соль и сахар;
- усилители вкуса и ароматизаторы;
- стабилизаторы, загустители, красители и так далее.
Несмотря на конец списка, крабовые палочки довольно безвредны, поэтому их можно есть всем, но с нюансами.
- Детям их можно только после 2 лет.
- Аккуратнее диабетикам, людям на диете и всем, кто следит за потреблением сахара и соли.
- Осторожнее нужно быть аллергикам на рыбу и ракообразных, на яичный белок, сою, пшеницу и глютен.
Крабовые палочки есть можно, только осторожно и в небольших количествах, потому что полезных веществ в них мало, а вот добавок — полно. В них есть белок, но всего 7–10 г на 100 г продукта (и то в лучшем случае), а вот углеводов в них — в два раза больше. А если съесть рыбу или мясо краба, то белка в них будет 15–20 г, а углеводов — ноль.