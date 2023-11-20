Из чего крабовые палочки делают на самом деле? Состав раскрыла врач

Как объяснила диетолог и детский эндокринолог Мария Герасимова, для сурими часто используют белую рыбу вроде:

хека;

путассу;

минтая;

макруронуса американского;

желтополосой сардинеллы;

тумбиля нитепёрого;

красного нитепёра;

бычеглаза.

Бонусом может идти соевый или пшеничный белок.

Обычно содержание сурими (а значит, и рыбы) в палочках варьируется от 25 до 60%, но Роспотребнадзор советует выбирать те, в которых не менее 30%. Остальное в составе занимают добавки и ингредиенты, которые отвечают за текстуру и цвет.

Что входит в состав палочек?

растительное масло;

крахмал;

вода;

яичный белок;

ферментированный пшеничный белок;

соевый белок;

соль и сахар;

усилители вкуса и ароматизаторы;

стабилизаторы, загустители, красители и так далее.

Несмотря на конец списка, крабовые палочки довольно безвредны, поэтому их можно есть всем, но с нюансами.

Детям их можно только после 2 лет. Аккуратнее диабетикам, людям на диете и всем, кто следит за потреблением сахара и соли. Осторожнее нужно быть аллергикам на рыбу и ракообразных, на яичный белок, сою, пшеницу и глютен.

Крабовые палочки есть можно, только осторожно и в небольших количествах, потому что полезных веществ в них мало, а вот добавок — полно. В них есть белок, но всего 7–10 г на 100 г продукта (и то в лучшем случае), а вот углеводов в них — в два раза больше. А если съесть рыбу или мясо краба, то белка в них будет 15–20 г, а углеводов — ноль.