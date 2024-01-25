Жизнь
Опубликовано 25 января 2024, 10:00
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Эти 5 компонентов косметики заставят забыть про тусклую и отёчную кожу

Для того чтобы кожа была гладкой и как будто сияла изнутри, нужен правильный уход. Он должен быть направлен на ускорение кровообращения и восстановление клеток. Пять компонентов, на которые стоит обратить внимание в уходовой косметике людям с сухой, тусклой и отёчной кожей, перечислила косметолог «Иль де ботэ» Анастасия Романова.
Эти 5 компонентов косметики заставят забыть про тусклую и отёчную кожу
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1. Растительные экстракты

Для борьбы с тусклостью особенно рекомендуется использовать в уходе растительные экстракты. Они придают эпидермису энергию и сияние, наполняя всеми необходимыми микроэлементами.

Спасти от отёков эти вещества тоже могут. Особенно хорошо с этой проблемой работают экстракты зелёного чая и алоэ: они стимулируют обмен веществ в слоях кожи и имеют лифтинг-эффект. За счёт этого лишняя влага быстро уходит с лица.

«Если выбираете формат сыворотки, то присмотритесь к продуктам с металлическим аппликатором. Он может снять отёчность более эффективно, если его подержать в холодильнике и сделать лёгкий массаж для ускорения кровообращения», — посоветовала Романова.

2. Кофеин

Кофеин помогает проснуться и нам, и нашей коже. Он стимулирует кровообращение, освежает эпидермис и выводит лишнюю жидкость. Кофеин не только эффективно снимает отёки, но и может осветлить тёмные круги под глазами.

«Для максимального эффекта лучше использовать продукты, содержащие бетаин — увлажняющий компонент, который усилит действие кофеина и придаст коже здоровый и сияющий вид», — добавила эксперт.

3. Витамины А, Е, С

Витамины А, Е и С — природные антиоксиданты, которые нейтрализуют свободные радикалы и предотвращают преждевременное старение лица. Вот как они работают:

  • витамин A способствует обновлению клеток, уменьшает морщины и пигментацию;
  • витамин E заживляет и увлажняет кожу, защищая её от воздействия ультрафиолетового излучения;
  • витамин C стимулирует производство коллагена и осветляет тёмные пятна, придавая лицу сияние.

«Наиболее эффективно действуют витаминные сыворотки — они лучше проникают в слои дермы и быстрее дают заметный результат», — подчеркнула косметолог.

4. Пептиды

Пептиды — цепочки аминокислот, из которых образованы белки в нашем организме. Они стимулируют синтез коллагена, что делает кожу более упругой и эластичной, а также восстанавливают эпидермис, благодаря чему отёчность уменьшается, а лицо выглядит свежее.

«Лучше выбирать средства, в которых содержатся ещё и растительные компоненты — например, масла камелии, жожоба и винограда. Они работают в союзе с пептидами и позволяют коллагену в коже дольше не разрушаться», — отметила специалист по красоте.

5. Ниацинамид (витамин B3)

При недостатке ниацинамида в эпидермисе ухудшается микроциркуляция крови и замедляется выработка эластина. Кремы и тоники с этим компонентом повышают упругость лица, делая кожу более плотной и придавая ей здоровый вид. Кроме того, они успокаивают и увлажняют кожу, что позволяет устранить тусклость и чрезмерную чувствительность.

«Ниацинамид может вызывать индивидуальную реакцию в виде незначительного покраснения и ощущения покалывания на коже, однако эти симптомы обычно исчезают в течение нескольких минут», — предупредила эксперт.

Домашние процедуры от тусклой кожи и отёчности

Домашние уходовые процедуры тоже помогают от отёчности и тусклости кожи, отметила Романова. Один из способов — самомассаж роликом и скребком гуаша. Он улучшает кровообращение и придаёт коже здоровый и отдохнувший вид.

Также можно использовать тканевые маски и патчи. Они обеспечивают быстрое увлажнение и выравнивание цвета кожи.

«Это достигается благодаря эффекту окклюзии — созданию защитного слоя на поверхности кожи, который предотвращает излишнее испарение влаги и обеспечивает продолжительное действие активных компонентов уходовых средств. К тому же, если хранить маски и патчи в холодильнике, их тонизирующее действие будет ещё более выраженным», — заключила косметолог.

Многие женщины тратят внушительные деньги на косметику и походы к косметологу, но эти траты никак себя не оправдывают. Всё дело в ежедневных привычках, которые незаметно портят кожу. Подробнее о них читайте тут.

Автор:Евгения Лещова
Редакция
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