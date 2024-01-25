Эти 5 компонентов косметики заставят забыть про тусклую и отёчную кожу

1. Растительные экстракты

Для борьбы с тусклостью особенно рекомендуется использовать в уходе растительные экстракты. Они придают эпидермису энергию и сияние, наполняя всеми необходимыми микроэлементами.

Спасти от отёков эти вещества тоже могут. Особенно хорошо с этой проблемой работают экстракты зелёного чая и алоэ: они стимулируют обмен веществ в слоях кожи и имеют лифтинг-эффект. За счёт этого лишняя влага быстро уходит с лица.