Эти 5 компонентов косметики заставят забыть про тусклую и отёчную кожу
1. Растительные экстракты
Для борьбы с тусклостью особенно рекомендуется использовать в уходе растительные экстракты. Они придают эпидермису энергию и сияние, наполняя всеми необходимыми микроэлементами.
Спасти от отёков эти вещества тоже могут. Особенно хорошо с этой проблемой работают экстракты зелёного чая и алоэ: они стимулируют обмен веществ в слоях кожи и имеют лифтинг-эффект. За счёт этого лишняя влага быстро уходит с лица.
«Если выбираете формат сыворотки, то присмотритесь к продуктам с металлическим аппликатором. Он может снять отёчность более эффективно, если его подержать в холодильнике и сделать лёгкий массаж для ускорения кровообращения», — посоветовала Романова.
2. Кофеин
Кофеин помогает проснуться и нам, и нашей коже. Он стимулирует кровообращение, освежает эпидермис и выводит лишнюю жидкость. Кофеин не только эффективно снимает отёки, но и может осветлить тёмные круги под глазами.
«Для максимального эффекта лучше использовать продукты, содержащие бетаин — увлажняющий компонент, который усилит действие кофеина и придаст коже здоровый и сияющий вид», — добавила эксперт.
3. Витамины А, Е, С
Витамины А, Е и С — природные антиоксиданты, которые нейтрализуют свободные радикалы и предотвращают преждевременное старение лица. Вот как они работают:
- витамин A способствует обновлению клеток, уменьшает морщины и пигментацию;
- витамин E заживляет и увлажняет кожу, защищая её от воздействия ультрафиолетового излучения;
- витамин C стимулирует производство коллагена и осветляет тёмные пятна, придавая лицу сияние.
«Наиболее эффективно действуют витаминные сыворотки — они лучше проникают в слои дермы и быстрее дают заметный результат», — подчеркнула косметолог.
4. Пептиды
Пептиды — цепочки аминокислот, из которых образованы белки в нашем организме. Они стимулируют синтез коллагена, что делает кожу более упругой и эластичной, а также восстанавливают эпидермис, благодаря чему отёчность уменьшается, а лицо выглядит свежее.
«Лучше выбирать средства, в которых содержатся ещё и растительные компоненты — например, масла камелии, жожоба и винограда. Они работают в союзе с пептидами и позволяют коллагену в коже дольше не разрушаться», — отметила специалист по красоте.
5. Ниацинамид (витамин B3)
При недостатке ниацинамида в эпидермисе ухудшается микроциркуляция крови и замедляется выработка эластина. Кремы и тоники с этим компонентом повышают упругость лица, делая кожу более плотной и придавая ей здоровый вид. Кроме того, они успокаивают и увлажняют кожу, что позволяет устранить тусклость и чрезмерную чувствительность.
«Ниацинамид может вызывать индивидуальную реакцию в виде незначительного покраснения и ощущения покалывания на коже, однако эти симптомы обычно исчезают в течение нескольких минут», — предупредила эксперт.
Домашние процедуры от тусклой кожи и отёчности
Домашние уходовые процедуры тоже помогают от отёчности и тусклости кожи, отметила Романова. Один из способов — самомассаж роликом и скребком гуаша. Он улучшает кровообращение и придаёт коже здоровый и отдохнувший вид.
Также можно использовать тканевые маски и патчи. Они обеспечивают быстрое увлажнение и выравнивание цвета кожи.
«Это достигается благодаря эффекту окклюзии — созданию защитного слоя на поверхности кожи, который предотвращает излишнее испарение влаги и обеспечивает продолжительное действие активных компонентов уходовых средств. К тому же, если хранить маски и патчи в холодильнике, их тонизирующее действие будет ещё более выраженным», — заключила косметолог.
Многие женщины тратят внушительные деньги на косметику и походы к косметологу, но эти траты никак себя не оправдывают. Всё дело в ежедневных привычках, которые незаметно портят кожу. Подробнее о них читайте тут.