Эти продукты запрещено есть на голодный желудок. Список от врача

По словам эксперта, список допустимых на завтрак продуктов определяется здоровьем самого человека. Например, при проблемах с ЖКТ с утра лучше не есть фрукты и овощи — они будут раздражать слизистую желудка. То же относится и к кофе. Он, конечно, бодрит, но желудок потом «спасибо» не скажет.

Также врач призвала не есть на завтрак десерты и не пить газировку. Эти продукты резко поднимут уровень сахара и инсулина в крови, но на работоспособности это скажется не в лучшую сторону — и в результате получим гормональные качели. Кстати, то же касается и всех булочек из муки высшего сорта (они вызывают брожение), мороженого и подобных вкусняшек.

Не добавят организму пользы также каши быстрого приготовления и жареные продукты. В них полно ароматизаторов, подсластителей, красителей и всего прочего.

Так что почти что беспроигрышный вариант — яйца. Правда, их ещё нужно правильно приготовить. Полезные варианты ищите здесь.