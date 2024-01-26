Жизнь
Опубликовано 26 января 2024, 03:40
1 мин.

Эти продукты запрещено есть на голодный желудок. Список от врача

Завтрак — важнейший приём пищи. Он должен быть сытным и достаточной калорийным. Всё-таки он даёт энергию и бодрость на весь день. Именно поэтому многие начинают свой день с каши или блюд из яиц. При этом нужно понимать, что не вся еда пойдёт на пользу пустому желудку. О том, что не стоит есть натощак, «Радио 1» рассказала доктор медицинских наук, профессор ФМБА РФ, диетолог, терапевт Маргарита Королёва.
Freepik

Freepik

По словам эксперта, список допустимых на завтрак продуктов определяется здоровьем самого человека. Например, при проблемах с ЖКТ с утра лучше не есть фрукты и овощи — они будут раздражать слизистую желудка. То же относится и к кофе. Он, конечно, бодрит, но желудок потом «спасибо» не скажет.

Также врач призвала не есть на завтрак десерты и не пить газировку. Эти продукты резко поднимут уровень сахара и инсулина в крови, но на работоспособности это скажется не в лучшую сторону — и в результате получим гормональные качели. Кстати, то же касается и всех булочек из муки высшего сорта (они вызывают брожение), мороженого и подобных вкусняшек.

Не добавят организму пользы также каши быстрого приготовления и жареные продукты. В них полно ароматизаторов, подсластителей, красителей и всего прочего.

Так что почти что беспроигрышный вариант — яйца. Правда, их ещё нужно правильно приготовить. Полезные варианты ищите здесь.

Автор:Анна Рожкова
Редакция
RSS

infoforme.ru, 2024 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.