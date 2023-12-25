Эти простые упражнения помогут улучшить память. Но делать придётся регулярно
Память — сложная вещь: что-то мы помним хорошо, а что-то может вылететь из головы, будто ничего и не было. Многие жалуются на проблемы с памятью под старость. Но отчаиваться не стоит — помогут тренировки. Профессор факультета клинической и специальной психологии Московского государственного психолого-педагогического университета Ирина Рощина назвала наиболее эффективные упражнения.
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По словам психолога, во взрослом возрасте улучшить память помогут когнитивные тренировки. Только они должны быть регулярными и длиться хотя бы 20−30 минут в день. Вот эффективные упражнения:
- техника Фибоначчи. Нужно проговаривать про себя числовую последовательность, где каждое новое число — это сумма двух предыдущих;
- техника Пифагора. Необходимо вечером вспомнить всё, что произошло за день в подробностях;
- ассоциативный метод. Он подразумевает придумывание как можно большего количества слов на каждую букву алфавита.
Также улучшить память помогут кроссворды, устный счёт и любые игры со словами.
Психолог уточнила, что эффективность запоминания зависит от:
- соматического и психического здоровья;
- того, как формировалась память в детстве;
- режима дня, сна и питания.
Чтобы память не подводила, нужно больше читать, пересказывать прочитанное, писать от руки, учить языки и чаще рассказывать стихи, перечислила Рощина в разговоре с «Газетой.Ru». Делать всё это нужно регулярно.
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