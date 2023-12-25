Жизнь
07:00, 25 декабря 2023
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Эти простые упражнения помогут улучшить память. Но делать придётся регулярно

Память — сложная вещь: что-то мы помним хорошо, а что-то может вылететь из головы, будто ничего и не было. Многие жалуются на проблемы с памятью под старость. Но отчаиваться не стоит — помогут тренировки. Профессор факультета клинической и специальной психологии Московского государственного психолого-педагогического университета Ирина Рощина назвала наиболее эффективные упражнения.

Freepik

Freepik

По словам психолога, во взрослом возрасте улучшить память помогут когнитивные тренировки. Только они должны быть регулярными и длиться хотя бы 20−30 минут в день. Вот эффективные упражнения:

  • техника Фибоначчи. Нужно проговаривать про себя числовую последовательность, где каждое новое число — это сумма двух предыдущих;
  • техника Пифагора. Необходимо вечером вспомнить всё, что произошло за день в подробностях;
  • ассоциативный метод. Он подразумевает придумывание как можно большего количества слов на каждую букву алфавита.

Также улучшить память помогут кроссворды, устный счёт и любые игры со словами.

Психолог уточнила, что эффективность запоминания зависит от:

  • соматического и психического здоровья;
  • того, как формировалась память в детстве;
  • режима дня, сна и питания.

Чтобы память не подводила, нужно больше читать, пересказывать прочитанное, писать от руки, учить языки и чаще рассказывать стихи, перечислила Рощина в разговоре с «Газетой.Ru». Делать всё это нужно регулярно.

Ещё больше техник для хорошей памяти можно найти в этом материале.

Автор:Анна Рожкова
Редакция
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