Эти простые упражнения помогут улучшить память. Но делать придётся регулярно

По словам психолога, во взрослом возрасте улучшить память помогут когнитивные тренировки. Только они должны быть регулярными и длиться хотя бы 20−30 минут в день. Вот эффективные упражнения:

техника Фибоначчи . Нужно проговаривать про себя числовую последовательность, где каждое новое число — это сумма двух предыдущих;

. Нужно проговаривать про себя числовую последовательность, где каждое новое число — это сумма двух предыдущих; техника Пифагора . Необходимо вечером вспомнить всё, что произошло за день в подробностях;

. Необходимо вечером вспомнить всё, что произошло за день в подробностях; ассоциативный метод. Он подразумевает придумывание как можно большего количества слов на каждую букву алфавита.

Также улучшить память помогут кроссворды, устный счёт и любые игры со словами.

Психолог уточнила, что эффективность запоминания зависит от:

соматического и психического здоровья;

того, как формировалась память в детстве;

режима дня, сна и питания.

Чтобы память не подводила, нужно больше читать, пересказывать прочитанное, писать от руки, учить языки и чаще рассказывать стихи, перечислила Рощина в разговоре с «Газетой.Ru». Делать всё это нужно регулярно.

Ещё больше техник для хорошей памяти можно найти в этом материале.