Эти вещи нельзя стирать в машинке. Загляните в список

Список получился таким:

Бюстгальтеры. Во-первых, если застёжка застрянет в баке, ваш любимый лифчик растянется. А во-вторых, он может испортить машинку своими косточками, а соседей по стирке — ещё и застёжками.

Галстуки. Большая часть этих аксессуаров сделана из деликатных тканей, поэтому после водного путешествия попросту может потерять вид.

Мелкие детали гардероба типа детских носочков. Маленькие вещи могут попасть в дренажные отверстия барабана, а это риск испортить машинку. Стирайте такую одежду в специальных сетчатых мешочках.

Всё с пайетками, пуговицами и молниями. Пайетки при кручении могут слететь, в результате можно не только испортить платье или блузку, но и засорить стиралку. А пуговицы и молнии могут зацепиться за другую одежду — если и стирать такие вещи, то обязательно в застёгнутом виде.