Жизнь
07:00, 06 декабря 2023
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Эти вещи нельзя стирать в машинке. Загляните в список

Никто не спорит, что стиральная машина — незаменимая помощница по хозяйству, которая позволяет человеку не стоять часами над тазами. Но есть случаи, когда всё же удачнее доверить стирку рукам или отнести вещь в химчистку. Какие предметы гардероба не стоит стирать в машинке, Daily Express рассказал глава популярной в Европе сети химчисток Laundryheap Деян Димитров.

Эти вещи нельзя стирать в машинке. Загляните в список
© Freepik/freepik

Список получился таким:

  • Бюстгальтеры. Во-первых, если застёжка застрянет в баке, ваш любимый лифчик растянется. А во-вторых, он может испортить машинку своими косточками, а соседей по стирке — ещё и застёжками.

  • Галстуки. Большая часть этих аксессуаров сделана из деликатных тканей, поэтому после водного путешествия попросту может потерять вид.

  • Мелкие детали гардероба типа детских носочков. Маленькие вещи могут попасть в дренажные отверстия барабана, а это риск испортить машинку. Стирайте такую одежду в специальных сетчатых мешочках.

  • Всё с пайетками, пуговицами и молниями. Пайетки при кручении могут слететь, в результате можно не только испортить платье или блузку, но и засорить стиралку. А пуговицы и молнии могут зацепиться за другую одежду — если и стирать такие вещи, то обязательно в застёгнутом виде.

  • Шёлковые вещи. Их нужно стирать аккуратно даже руками, а машинка может такую красоту просто уничтожить.

Ещё один полезный совет насчёт стирки недавно дала эксперт Ольга Рыжкова. Стирать пальто и куртки на пуху с теннисными мячиками на самом деле не нужно — они могут лишь навредить ткани.

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