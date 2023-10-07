Жизнь
14:20, 07 октября 2023
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Этикет — дело тонкое. Почему не стоит отправлять голосовые сообщения?

Современные гаджеты позволяют нам не только отправлять текстовые сообщение, но и делиться эмоциями с близкими с помощью записи голоса или даже видео сообщений. Это прекрасная возможность, если речь идёт об общении между близкими людьми. А вот в других случаях голосовые сообщения могут оказаться неуместными. Рассказываем, когда лучше сообщить информацию текстом.

Этикет — дело тонкое. Почему не стоит отправлять голосовые сообщения?
© Andrej Lišakov / Unsplash

По словам эксперта по этикету Лиззи Пост, голосовые сообщение стоит отправлять только хорошо знакомым людям, либо если эмоциями, опытом или переживаниями не получается поделиться с помощью текста. Также голосовое сообщение приветствуется, если вы ведёте общение с человеком, который по-любому будет рад услышать ваш голос и совсем неважно, что именно вы будете рассказывать.

Не стоит отправлять голосовое сообщение, если вы собираетесь:

  • сделать предложение по работе;
  • уточнить или изменить информацию;
  • сообщить о каком-то факте.

Также не стоит частить с голосовыми, так как часто их даже не слушают, а расшифровывают с помощью специальных приложений. В результате информация может исказиться или потерять актуальность в процессе, добавила Пост.

Другие правила этикета общения

  • Отправляйте текстовое сообщение прежде, чем позвонить человеку.
  • Не отвечайте на звонок, если вам неудобно говорить. Отправляйте в ответ эсэмэску со словами вроде «Перезвоню» или что-то более информативное.
  • Если человек не взял трубку, не стоит трезвонить без остановки.
  • Во время видеозвонка лучше оставаться на одном месте.
  • Не включайте громкую связь, если вы находитесь в общественном месте.

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