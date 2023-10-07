Этикет — дело тонкое. Почему не стоит отправлять голосовые сообщения?

По словам эксперта по этикету Лиззи Пост, голосовые сообщение стоит отправлять только хорошо знакомым людям, либо если эмоциями, опытом или переживаниями не получается поделиться с помощью текста. Также голосовое сообщение приветствуется, если вы ведёте общение с человеком, который по-любому будет рад услышать ваш голос и совсем неважно, что именно вы будете рассказывать.

Не стоит отправлять голосовое сообщение, если вы собираетесь:

сделать предложение по работе;

уточнить или изменить информацию;

сообщить о каком-то факте.

Также не стоит частить с голосовыми, так как часто их даже не слушают, а расшифровывают с помощью специальных приложений. В результате информация может исказиться или потерять актуальность в процессе, добавила Пост.

Другие правила этикета общения

Отправляйте текстовое сообщение прежде, чем позвонить человеку.

Не отвечайте на звонок, если вам неудобно говорить. Отправляйте в ответ эсэмэску со словами вроде «Перезвоню» или что-то более информативное.

Если человек не взял трубку, не стоит трезвонить без остановки.

Во время видеозвонка лучше оставаться на одном месте.

Не включайте громкую связь, если вы находитесь в общественном месте.

О том, как смайлики могут навредить переписке, «Секрет» рассказал в этом материале.