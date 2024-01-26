«Это был мой персональный ад». Инстасамка рассказала, что сделала с лицом

Инстасамка в своём блоге рассказала, что удалила все филлеры из лица, кроме губ. По её словам, они сильно испортили ей жизнь, а она даже не знала, в чём проблема. В 2021 году 23-летняя рэперша сделала в модном салоне несколько уколов в губы и нижнюю линию челюсти. Тогда же косметолог предложила ей наколоть ещё и скулы.

«Видимо, чтобы весь шприц использовать, так сказать, чтобы добро не пропадало», — пошутила артистка.

Она отметила, что некоторое время всё было хорошо и она была в принципе всем довольна, но затем у неё начались проблемы с носом. Его постоянно закладывало — то одну сторону, то другую, то обе. И ничего не помогало — ни высмаркиваться, ни закапывать в нос.

«Это был мой персональный ад — всего из-за нескольких уколов в щёки», — призналась Инстасамка.

Врачи ломали голову, пока другой косметолог и подруга рэперши не стала делать ей массаж лица и не нащупала уплотнение возле носа. Оказалось, что филлер просто убежал со скул и заблокировал дыхательные пути певицы. В итоге звезда удалила все филлеры и посоветовала девушкам делать уколы лишь у проверенных косметологов и только если нужно по показаниям — например, убрать асимметрию.

Ранее Инстасамка уже говорила, что пожалела о многих модификациях своего тела. Например, ей разонравились увеличенные ягодицы и в будущем она планирует достать импланты. А что она с ними планирует делать дальше — не для слабонервных.